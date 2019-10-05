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В Улан-Удэ завершается ремонт на улице Сахьяновой

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Работы на улице Сахъяновой подрядчик планирует полностью завершить 10-15 октября

Дорожные работы на улице Сахьяновой подходят к завершению. Срок окончания был запланирован на 1 октября. Однако его пришлось перенести по ряду непредвиденных обстоятельств.

- Это связанно с нарушениями в проектно-сметной документации. Неучтённые кабели, неучтённые теплотрассы, то есть уже забытые, не действующие с советского времени. При прокладке ливневой канализации мы упираемся в неучтённые моменты. Приходится дополнительно проводить работы и продолжать дальше. Каждые такие участки занимают определённый объём времени, - рассказал Антон Фомин, директор подрядной организации «БайкалТехСтрой».

После окончания работ на улице Сахъяновой появится асфальтированная дорога, тротуары и т.д., также около ТЦ «Гвоздь» предусмотрены парковка, к её монтажу подрядчик приступит после завершения работ компанией ТГК-14, и ливневая канализация.

- Сейчас работы выполнены от Трубачеева до улицы Солнечная. С понедельника приступаем к участку от улицы Солнечная до Терешковой. Привязываемся к действующим водоприёмникам и закрываем полотно, соответственно всё асфальтируем, - добавил Антон Фомин.

В рамках рабочей поездки побывал на улице Сахьяновой мэр Улан-Удэ Игорь Шутеков. Он рассказал, что новая ливневая канализация будет выводить воду и с соседней улицы.

- Мы её соединяем ещё и с улицей Боевой. Если вы помните, там собиралась лужа большая. Ливневая канализация будет уводить воду вниз по Сахъяновой, - отметил Игорь Шутенков.

Работы на улице Сахъяновой подрядчик планирует завершить 10-15 октября.

Также мэр Улан-Удэ проверил ход выполнения работ на улице Революции 1905 года. Срок выполнения контракта - 1 сентября. Дорогу подрядчик сделал, а монтаж тротуаров продолжается до сих пор. За каждый день просрочки выставляется штраф в размере 12,5 тысяч рублей.

- Подрядчик, конечно, затягивает сроки. Ссылаясь на то, что производитель такой плитки один в городе Улан-Удэ, но это не является оправданием. Также не устроило и то, что мы не внесли в смету посев газонных трав. Теперь придётся на следующий год своими силами осуществлять озеленение. Ещё некоторые участки сделаны без подпорных стенок, но это вина проектировщиков. Будем разбираться с ними, - заявил Игорь Шутенков.

Всего подрядчику осталось сделать около 200 метров тротуара. По предписанию к 7 октября работы должны быть завершены.

Вопрос качества выполнения благоустройства прилегающих к дорогам территорий был поднят на совещании комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета.

- Основное, что нас не очень устраивает, это то, что делается полотно дороги, делается оно достаточно быстро, качественно, но потом медленно, либо не очень качественно делаются отвороты, бордюры, примыкания. К этому и возникает больше всего вопросов. При этом за центральную часть подрядчик уже получает деньги, не в полном объёме, но практически полностью, а стимула доделать всё полностью у них уже уменьшается, - отметил председатель комитета Сергей Бурдиков.

В связи с этим, депутаты предлагают увеличить штрафные санкции. Такие рекомендации уже были даны муниципальному учреждению «Улан-Удэстройзаказчик».

Слова Сергея Бурдикова подтверждает недавно проделанный ремонт на улицах Ербанова и Ленина. Экспертиза показала, что положенный асфальт соответствует ГОСТу, а примыкания к тротуарам были сделаны некачественно.

- Проблема не в стыках, проблема в клумбах. Где клумбы, там мы не можем загнать технику. В дальнейшем будет демонтаж остановочного павильона и железных столбиков, - пояснил директор подрядной организации «БайкалТехСтрой» Антон Фомин.

Эти недочёты подрядчик будет обязан устранить после окончания чемпионата мира, проходящего в Улан-Удэ. Если же погода не позволит этого сделать, то работа будет завершена в мае 2020 года.

4 октября на планёрном совещании в администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил взять этот вопрос на особый контроль.        
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