Режиссёр возродил спектакль с новым актёрским составом
12 октября в 18:30 и 13 октября в 18:00 Молодежный художественный театр Улан-Удэ представит обновлённую версию спектакля режиссёра Анатолия Баскакова «Времена года. Осень» по пьесе Ивана Тургенева «Разговор на большой дороге».
- Спектакль входит в золотой фонд МХТ Улан-Удэ, но при этом не теряет свой актуальности сегодня. Перед зрителем развернётся роуд-история молодого помещика, его приказчика и кучера. Сюжет полон народного юмора и иронии, погружает в атмосферу неторопливого путешествия-размышления, приправленного мистикой, - сообщили в пресс-службе театра.
Спустя долгое время режиссёр возродил спектакль с новым актёрским составом. «Времена года. Осень» - это часть неоконченного цикла спектаклей, разделённого по временам года: осень – «Разговор на большой дороге» по пьесе Ивана Тургенева, зима - по рассказу Антона Чехова «Ведьма».
Возрастное ограничение: 12+
В Улан-Удэ покажут спектакль «Времена года. Осень»
Общество, Фото:
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