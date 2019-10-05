В Улан-Удэ покажут спектакль «Времена года. Осень»

Режиссёр возродил спектакль с новым актёрским составом



12 октября в 18:30 и 13 октября в 18:00 Молодежный художественный театр Улан-Удэ представит обновлённую версию спектакля режиссёра Анатолия Баскакова «Времена года. Осень» по пьесе Ивана Тургенева «Разговор на большой дороге».



- Спектакль входит в золотой фонд МХТ Улан-Удэ, но при этом не теряет свой актуальности сегодня. Перед зрителем развернётся роуд-история молодого помещика, его приказчика и кучера. Сюжет полон народного юмора и иронии, погружает в атмосферу неторопливого путешествия-размышления, приправленного мистикой, - сообщили в пресс-службе театра.



Спустя долгое время режиссёр возродил спектакль с новым актёрским составом. «Времена года. Осень» - это часть неоконченного цикла спектаклей, разделённого по временам года: осень – «Разговор на большой дороге» по пьесе Ивана Тургенева, зима - по рассказу Антона Чехова «Ведьма».



Возрастное ограничение: 12+

