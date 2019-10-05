В Улан-Удэ днём до +14

По республике преимущественно без осадков, днём по северному Прибайкалью мокрый снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 5 октября по республике преимущественно без осадков, днём по северному Прибайкалью мокрый снег. Утром местами туман. Ветер ночью слабый, днём переменный 4-9, местами 10-15 м/с. Температура ночью 3-8 мороза, местами до 2 тепла, по юго-западу и северу 10-15 мороза, днём 11-16, местами по северной половине республики 5-10 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 6-11 м/с. Температура ночью 2-4 мороза, днём 12-14 тепла.

