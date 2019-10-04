Телеведущая Яна Чурикова побывала на Байкале

Яна Чурикова присоединилась к акции «Сохраним лес»



Известная телеведущая Яна Чурикова посетила Байкал. Фотографию с берега озера она опубликовала в Instagram.



«Батюшка Байкал, рада снова видеть тебя! Каждая наша встреча - начало чего-то очень важного!» - написала Яна Чурикова.



Также она поделилась, что вспоминала на берегу Байкала певицу Катю Иванчикову, солистку группы IOWA.



Как выяснилось, на Байкале Яна Чурикова побывала, так как присоединилась ко всероссийской акции «Сохраним лес» в Иркутской области. Вместе с активистами Российского движения школьников и членами Ангарского филиала школьного лесничества региона Яна сажала деревья в Иркутской области. Всего здесь было высажено более 300 саженцев сосны.



- Сегодня здесь такие ребята, которым не все равно, которые хотят внести свой вклад в сохранение лесов. Нужно быть ближе к природе, а не выкладывать свои нездоровые переживания в социальных сетях о том, что лес горит. Мы настроены иначе: если ты не можешь поддержать свои слова делом, то грош тебе цена. Поэтому мы сами готовы делать и всех к этому призываем. Акция «Сохраним лес» нашла в наших сердцах отклик, и сегодня мы здесь, - цитирует пресс-служба правительства Иркутской области Яну Чурикову.



Справка:



Яна Чурикова одна из самых узнаваемых телеведущих страны. Вела такие передачи, как «Фабрика звезд», «Евровидение», «Жестокие игры», «Доброе утро», «История песни», «Объектив», «Большое кино», «Красная звезда», «Универсальный артист», «Золотой граммофон», «Вместе с дельфинами», музыкальные фестивали «Жара», «Рождество на Роза Хутор» и многие другие.





