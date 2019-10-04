В воскресенье местами дожди и мокрый снег
Дождь, мокрый снег и ночные заморозки придут в Иркутскую область, Забайкалье и Бурятию на выходных. Ночью в некоторых районах до -12 градусов, сообщает Sibnet.ru со ссылкой на представителя Забайкальского гидрометцентра.
По Бурятии в субботу ночью без осадков, днём местами небольшой мокрый снег, ветер восточный до 15 метров в секунду. Температура ночью -3, -8, местами до +2 градусов, по юго-западу при прояснении -10, -15. Днём +11, +16, местами +5, +10 градусов.
В воскресенье местами дожди и мокрый снег. Ветер северо-западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура ночью от 0 до +5, местами -2, -7 градусов. Днем +4, +9, местами +10, +15 градусов.
В выходные в Бурятии будет холодно и пасмурно
Общество, Фото:
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