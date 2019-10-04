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Росгвардия Бурятии устроила день открытых дверей

Росгвардия Бурятии устроила день открытых дверей
Общество, 
В подразделении специального назначения управления Росгвардии по Бурятии в Улан-Удэ прошёл день открытых дверей

Он состоялся в рамках III всероссийского ведомственного фестиваля «Безопасный город».

Росгвардейцы развернули консультационные пункты. В рамках фестиваля прошли показательные выступления спецназа и кинологов со служебными собаками, представлена выставка вооружения, военной и специальной техники.

Мероприятие посетили более 120 школьников, студентов и их родителей.

Росгвардия
 
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