Житель Бурятии рассмешил жюри «Открытого микрофона» на ТНТ своим именем

Лхагвадоржи Цыбикдоржиев выделился среди участников шоу, пошутив про своё «простое бурятское имя»



24-летний Лхагвадоржи Цыбикдоржиев из села Кырен Тункинского района Бурятии стал участником шоу «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ. Видео нового выпуска четвёртого сезона уже появилось в Сети.



Лхагвадоржи единственный стендапер в Кырене.



Основной темой выступления жителя Бурятия стало его «простое бурятское имя». Ведущий шоу Антон Бебуришвили с трудом выговорил имя Лхагвадоржи.



- Лхагвадоржи – это не Ярослав на английской раскладке. Лхагвадоржи – это не звуки, как будто кошка шерсть выплёвывает. Это нормальное, бурятское, простое имя, как на русском Руслан Белый, - с этих слов начинает своё выступление житель Кырена.



Кроме того, он затронул тему переезда в Москву, рассказал кое-что про односельчан, а также шутя рассказал про свою семью.



Член жюри Юлия Ахмедова после выступления поинтересовалась, как Лхагвадоржи называют близкие, чтобы не выговаривать сложное имя. После она по-дружески сообщила Доржику своё мнение о его стендапе.



- Такая чистая, светлая комедия. Просто, от души смешно. Не знаю, ты такой обаятельный, так смешно. Ну, круто. Конечно, это комната ожидания. Мне очень понравилось! - призналась Юлия Ахмедова.



Остальные члены жюри Руслан Белый и Нурлан Сабуров согласились с её мнением и отправили Лхагвадоржи в комнату ожидания.



- Перед выступлением я очень сильно волновался, переживал, оценят ли мои шутки. Но за 10 минут до выхода на сцену волнение просто растворилось. Стоя на сцене, я не видел ни наставников, ни зрителей, я смотрел только на свою девушку и друга, которые поддерживали меня, сидя в зрительном зале, - рассказал Лхагвадоржи. – Вообще, выступление в шоу «Открытый микрофон» — это для меня даже не соревнование, а больше приятное и увлекательное путешествие в мир интересных людей из разных уголков нашей страны. От участия я ничего глобального не ожидал, мне просто повезло, в том, что я прошёл кастинг и получил возможность выступать перед широкой аудиторией. Единственным моим желанием было выступить достойно, и это, пожалуй, было моим основным ожиданием – для меня лично оно на 100% оправдалось.



В конце выпуска стало известно, что житель Бурятии попал в команду к Юлии Ахмедовой. Он в числе остальных начинающих юмористов поборется за главный приз – 3 миллиона рублей.









