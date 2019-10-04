Главным загрязнителем Байкала признали пластиковые бутылки

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Одноразовый пластик разлагается сотни лет и вредит животным



В июле и августе команда проекта «Ноль отходов» Greenpeace обследовала побережья двух объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО — Байкала и Куршской косы (Балтийское море). Эксперты собрали с территорий больше 6 тысяч фрагментов мусора, рассортировали по видам и определили главных загрязнителей берегов, сообщает пресс-служба Greenpeace.



Перечень проверенных участков на Байкале следующий: бухта Ая, Курма, Сахюрта, Мурино, Посольское.



Из 3975 фрагментов мусора, собранного на берегах Байкала, 86,6% оказались пластиком. В топ-10 одноразовых пластиковых загрязнителей озера вошли пэт-бутылки (17%), пенопласт (9%), другие пакеты (8%), окурки (8%), другой пластик (7%), пакеты от чипсов и сладостей (7%), фасовочные пакеты (5%), пищевые контейнеры, включая фастфуд (2%), пакеты-майки (3%) и крышки от напитков (3%).



- Байкал — внутренний водоём России, а значит и загрязнение его — ответственность нашей страны. Мусор в него попадает с берегов, судов, приплывает по рекам и прилетает с ветром. И главное, что сейчас это в большей части одноразовый пластик, которого вообще могло бы не быть. Чтобы защитить главное озеро страны и другие природные объекты от нашествия пластика, нужно в первую очередь отказаться от его самых неприятных видов: одноразовых, трудноизвлекаемых, неперерабатываемых», — считает Алексей Киселёв, эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace в России.



Главными пластиковыми загрязнителями Байкала стали пластиковые бутылки, а Куршской косы — окурки.



Одноразовый пластик загрязняет окружающую среду, разлагается сотни лет и вредит животным. По данным британского правительства, пластик попадает в желудки 31 вида морских млекопитающих и 100 видов морских птиц.





