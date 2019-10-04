Одноразовый пластик разлагается сотни лет и вредит животным
В июле и августе команда проекта «Ноль отходов» Greenpeace обследовала побережья двух объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО — Байкала и Куршской косы (Балтийское море). Эксперты собрали с территорий больше 6 тысяч фрагментов мусора, рассортировали по видам и определили главных загрязнителей берегов, сообщает пресс-служба Greenpeace.
Перечень проверенных участков на Байкале следующий: бухта Ая, Курма, Сахюрта, Мурино, Посольское.
Из 3975 фрагментов мусора, собранного на берегах Байкала, 86,6% оказались пластиком. В топ-10 одноразовых пластиковых загрязнителей озера вошли пэт-бутылки (17%), пенопласт (9%), другие пакеты (8%), окурки (8%), другой пластик (7%), пакеты от чипсов и сладостей (7%), фасовочные пакеты (5%), пищевые контейнеры, включая фастфуд (2%), пакеты-майки (3%) и крышки от напитков (3%).
- Байкал — внутренний водоём России, а значит и загрязнение его — ответственность нашей страны. Мусор в него попадает с берегов, судов, приплывает по рекам и прилетает с ветром. И главное, что сейчас это в большей части одноразовый пластик, которого вообще могло бы не быть. Чтобы защитить главное озеро страны и другие природные объекты от нашествия пластика, нужно в первую очередь отказаться от его самых неприятных видов: одноразовых, трудноизвлекаемых, неперерабатываемых», — считает Алексей Киселёв, эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace в России.
Главными пластиковыми загрязнителями Байкала стали пластиковые бутылки, а Куршской косы — окурки.
Одноразовый пластик загрязняет окружающую среду, разлагается сотни лет и вредит животным. По данным британского правительства, пластик попадает в желудки 31 вида морских млекопитающих и 100 видов морских птиц.
Главным загрязнителем Байкала признали пластиковые бутылки
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В подразделении специального назначения управления Росгвардии по Бурятии в Улан-Удэ прошёл день открытых дверей
Лхагвадоржи Цыбикдоржиев выделился среди участников шоу, пошутив про своё «простое бурятское имя»
Одноразовый пластик разлагается сотни лет и вредит животным
Работы завершатся 30 октября
Бесплатный приём мусора состоится в день проведения общегородского субботника
Посвящён он будет 600-летней дате ухода в паринирвану основателя школы «Гелугпа» Чже Цонкапы
Баярма Зодбоева семь месяцев скрывала своё положение
Жителям Бурятии напомнили, кто сможет получить «дальневосточную ипотеку» под 2%
В Октябрьском районе приняты работы по восьми дворам
Автолюбителей призвали соблюдать скоростной режим
С 15 по 18 октября на сцене Новокузнецкого драматического театра пройдут гастроли Государственного русского драматического театра им.Н.А.Бестужева
Создатели видео показали, как выглядит осенью Бичурский район
В мероприятии участвует и руководитель улан-удэнского буддийского центра «Ринпоче Багша»
1 октября в здании епархиального управления Улан-Удэнской и Бурятской епархии состоялся архиерейский совет Бурятской митрополии
В буддийском центре «Ринпоче Багша» даже не смогли поверить в произошедшее