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Главным загрязнителем Байкала признали пластиковые бутылки

Главным загрязнителем Байкала признали пластиковые бутылки
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Одноразовый пластик разлагается сотни лет и вредит животным

В июле и августе команда проекта «Ноль отходов» Greenpeace обследовала побережья двух объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО — Байкала и Куршской косы (Балтийское море). Эксперты собрали с территорий больше 6 тысяч фрагментов мусора, рассортировали по видам и определили главных загрязнителей берегов, сообщает пресс-служба Greenpeace.

Перечень проверенных участков на Байкале следующий: бухта Ая, Курма, Сахюрта, Мурино, Посольское.

Из 3975 фрагментов мусора, собранного на берегах Байкала, 86,6% оказались пластиком. В топ-10 одноразовых пластиковых загрязнителей озера вошли пэт-бутылки (17%), пенопласт (9%), другие пакеты (8%), окурки (8%), другой пластик (7%), пакеты от чипсов и сладостей (7%), фасовочные пакеты (5%), пищевые контейнеры, включая фастфуд (2%), пакеты-майки (3%) и крышки от напитков (3%).

- Байкал — внутренний водоём России, а значит и загрязнение его — ответственность нашей страны. Мусор в него попадает с берегов, судов, приплывает по рекам и прилетает с ветром. И главное, что сейчас это в большей части одноразовый пластик, которого вообще могло бы не быть. Чтобы защитить главное озеро страны и другие природные объекты от нашествия пластика, нужно в первую очередь отказаться от его самых неприятных видов: одноразовых, трудноизвлекаемых, неперерабатываемых», — считает Алексей Киселёв, эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace в России.

Главными пластиковыми загрязнителями Байкала стали пластиковые бутылки, а Куршской косы — окурки.

Одноразовый пластик загрязняет окружающую среду, разлагается сотни лет и вредит животным. По данным британского правительства, пластик попадает в желудки 31 вида морских млекопитающих и 100 видов морских птиц.


Байкал мусор
 
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