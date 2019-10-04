Тепломагистрали в Улан-Удэ обещают отремонтировать к ноябрю

Работы завершатся 30 октября



Ремонт тепломагистралей в Улан-Удэ планируется завершить к концу октября. Об этом сообщили сегодня на утренней планёрке с мэром города Игорем Шутенковым.



По словам председателя комитета городского хозяйства Сергея Гашева, капитальный ремонт трубопровода проводится на пять участках.



- По улице Ключевской вывезен строительный мусор, железобетон, проведена планировка участка, остаётся завершить благоустройство территории. Идут работы на участке по улице Сахьяновой, вблизи ТЦ «Гвоздь». Протяжённость участка составляет 671 метр. По тепловой камере № 8 плиты перекрытия смонтированы, произведена обратная засыпка, выполнена планировка земельного участка. Работы по реконструкции тепломагистрали от тепловой камеры № 7 до павильона № 5 выполнены, трубопровод собран, сварочные работы закончены. Ведутся работы по теплоизоляции трубопровода, - сообщает управление по информационной политике.



Теплоизоляция выполнена до тепловой камеры № 4 вблизи церкви. Лотки смонтированы до тепловой камеры № 6 в сторону тепловой камеры № 5. Далее будет произведена обратная засыпка. Завершающие работы по благоустройству территории с учётом планировки земельного участка асфальтированием и подготовкой подъездных путей будут выполнены до 30 октября, уточняют в мэрии.



Также продолжаются работы на участке протяжённостью 110 метров по улице Сахъяновой в районе композиция «Стихия», здесь имеются 2 теплофикационные камеры. Вблизи медицинского центра «Диамед» осталось выполнить перекрытие камеры тепловой камеры № 14 и произвести обратную засыпку. Окончание работ запланировано до 20 октября.



На участке протяжённостью 584 метра по Бульвару Карла Маркса находятся 7 теплофикационных камер. Участок от тепловой камеры № 38-8 до тепловой камеры № 24-4 выполнен.



- Произведён демонтаж тепловой камеры № 24-4 на ул. Солнечной. Ведутся работы по строительству участка теплотрассы через улицу Солнечную. Заканчиваются работы по строительству тепловых камер (монтаж перекрытия). Достроить камеры запланировано в срок до 15 октября. В дальнейшем планируется провести ряд переключений и приступить к работам благоустройства верхней части Бульвара Карла Маркса. Работы по благоустройству планируется завершить до 30 октября, - сообщают в управлении по информационной политике.



На участке по улице Моховой продолжается реконструкция тепломагистрали № 4. Здесь построено 430 метров трубопровода, заизолировано, перекрыта и произведена обратная засыпка. Построены все 7 тепловых камер.



Ведутся работы по прокладке трубопровода открытым способом. 3 октября произведено подключение к теплоснабжению производственных баз. С 7 по 8 октября запланировано выставить бордюр, провести асфальтирование по улицам Тропинина, Моховой. Работы завершат до 30 октября.





