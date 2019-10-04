Бесплатный приём мусора состоится в день проведения общегородского субботника
Осенний месячник чистоты в Улан-Удэ набирает обороты. Ликвидировано 10 несанкционированных свалок и вывезено 155 кубических метров мусора. С 27 сентября по 3 октября ежедневно отчищали от мусора, песка магистральные автодороги, тротуары, дворы многоквартирных жилых домов.
Отремонтировано 17 контейнеров и ящиков для мусора, 8 выгребных ям, 180 погонных метров заборов и 9 скамеек. Очищено 54 подвала, 16 чердаков, 61 элеваторных узлов, 76 электрощитовых, 8 туалетов и 8 выгребных ям. Проведена дезинфекция 3-х подвалов.
- Администрациями районов проводится работа по привлечению к месячнику чистоты предприятий, общественных организации, учреждений различных форм собственности, а также населения и учащейся молодёжи. С 27 сентября по 3 октября привлечены 122 организации, 7280 человек населения, учащихся и работников организаций, 38 единиц автотранспорта, - сообщает управление по информационной политике.
Выдано 320 уведомлений об уборке территории, составлено 16 протоколов на административную комиссию.
- Для поддержания инициатив общественных организаций, учреждений образования и других предприятий, администрациям районов переданы талоны на вывоз твёрдых бытовых отходов в объёме 1500 кубических метров на безвозмездной основе, - уточняют в мэрии.
В день проведения общегородского субботника – 16 октября - мусор на полигон будет приниматься бесплатно.
В Улан-Удэ убрали 10 свалок
Общество, Фото:
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