В Улан-Удэ убрали 10 свалок

Бесплатный приём мусора состоится в день проведения общегородского субботника



Осенний месячник чистоты в Улан-Удэ набирает обороты. Ликвидировано 10 несанкционированных свалок и вывезено 155 кубических метров мусора. С 27 сентября по 3 октября ежедневно отчищали от мусора, песка магистральные автодороги, тротуары, дворы многоквартирных жилых домов.



Отремонтировано 17 контейнеров и ящиков для мусора, 8 выгребных ям, 180 погонных метров заборов и 9 скамеек. Очищено 54 подвала, 16 чердаков, 61 элеваторных узлов, 76 электрощитовых, 8 туалетов и 8 выгребных ям. Проведена дезинфекция 3-х подвалов.



- Администрациями районов проводится работа по привлечению к месячнику чистоты предприятий, общественных организации, учреждений различных форм собственности, а также населения и учащейся молодёжи. С 27 сентября по 3 октября привлечены 122 организации, 7280 человек населения, учащихся и работников организаций, 38 единиц автотранспорта, - сообщает управление по информационной политике.



Выдано 320 уведомлений об уборке территории, составлено 16 протоколов на административную комиссию.



- Для поддержания инициатив общественных организаций, учреждений образования и других предприятий, администрациям районов переданы талоны на вывоз твёрдых бытовых отходов в объёме 1500 кубических метров на безвозмездной основе, - уточняют в мэрии.



В день проведения общегородского субботника – 16 октября - мусор на полигон будет приниматься бесплатно.

