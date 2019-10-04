 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Октября

03 Октября

Популярное

В Улан-Удэ убрали 10 свалок

В Улан-Удэ убрали 10 свалок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Бесплатный приём мусора состоится в день проведения общегородского субботника

Осенний месячник чистоты в Улан-Удэ набирает обороты. Ликвидировано 10 несанкционированных свалок и вывезено 155 кубических метров мусора. С 27 сентября по 3 октября ежедневно отчищали от мусора, песка магистральные автодороги, тротуары, дворы многоквартирных жилых домов.

Отремонтировано 17 контейнеров и ящиков для мусора, 8 выгребных ям, 180 погонных метров заборов и 9 скамеек. Очищено 54 подвала, 16 чердаков, 61 элеваторных узлов, 76 электрощитовых, 8 туалетов и 8 выгребных ям. Проведена дезинфекция 3-х подвалов.

- Администрациями районов проводится работа по привлечению к месячнику чистоты предприятий, общественных организации, учреждений различных форм собственности, а также населения и учащейся молодёжи. С 27 сентября по 3 октября привлечены 122 организации, 7280 человек населения, учащихся и работников организаций, 38 единиц автотранспорта, - сообщает управление по информационной политике.

Выдано 320 уведомлений об уборке территории, составлено 16 протоколов на административную комиссию.

- Для поддержания инициатив общественных организаций, учреждений образования и других предприятий, администрациям районов переданы талоны на вывоз твёрдых бытовых отходов в объёме 1500 кубических метров на безвозмездной основе, - уточняют в мэрии.

В день проведения общегородского субботника – 16 октября - мусор на полигон будет приниматься бесплатно.
мусор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ убрали 10 свалок
В Улан-Удэ убрали 10 свалок
Общество, 04.10.2019
Бесплатный приём мусора состоится в день проведения общегородского субботника
В Иволгинском дацане пройдёт круглый стол в честь необычного юбилея
В Иволгинском дацане пройдёт круглый стол в честь необычного юбилея
Общество, 04.10.2019
Посвящён он будет 600-летней дате ухода в паринирвану основателя школы «Гелугпа» Чже Цонкапы
Артистка цирка Дю Солей из Бурятии сообщила о беременности
Артистка цирка Дю Солей из Бурятии сообщила о беременности
Общество, 04.10.2019
Баярма Зодбоева семь месяцев скрывала своё положение
Ипотека под 2% в Бурятии заработает не раньше декабря
Ипотека под 2% в Бурятии заработает не раньше декабря
Общество, 04.10.2019
Жителям Бурятии напомнили, кто сможет получить «дальневосточную ипотеку» под 2%
Ещё шесть дворов в Улан-Удэ скоро пройдут приёмку
Ещё шесть дворов в Улан-Удэ скоро пройдут приёмку
Общество, 04.10.2019
В Октябрьском районе приняты работы по восьми дворам
Водители Бурятии признались, что превышали скорость
Водители Бурятии признались, что превышали скорость
Общество, 04.10.2019
Автолюбителей призвали соблюдать скоростной режим
Театр из Улан-Удэ повезёт в Новокузнецк две фуры декораций
Театр из Улан-Удэ повезёт в Новокузнецк две фуры декораций
Общество, 04.10.2019
С 15 по 18 октября на сцене Новокузнецкого драматического театра пройдут гастроли Государственного русского драматического театра им.Н.А.Бестужева
В Бурятии с высоты птичьего полёта сняли Бичуру
В Бурятии с высоты птичьего полёта сняли Бичуру
Общество, 04.10.2019
Создатели видео показали, как выглядит осенью Бичурский район
Ламы начитывают 100 миллионов мантр в Калмыкии
Ламы начитывают 100 миллионов мантр в Калмыкии
Общество, 04.10.2019
В мероприятии участвует и руководитель улан-удэнского буддийского центра «Ринпоче Багша»
В Бурятии прошло заседание архиерейского совета митрополии
В Бурятии прошло заседание архиерейского совета митрополии
Общество, 04.10.2019
1 октября в здании епархиального управления Улан-Удэнской и Бурятской епархии состоялся архиерейский совет Бурятской митрополии
«Бесстыжие»: В Улан-Удэ устроили откровенную фотосессию возле дацана
«Бесстыжие»: В Улан-Удэ устроили откровенную фотосессию возле дацана
Общество, 04.10.2019
В буддийском центре «Ринпоче Багша» даже не смогли поверить в произошедшее
Школьники из Бурятии показали свои работы в Абу-Даби
Школьники из Бурятии показали свои работы в Абу-Даби
Общество, 04.10.2019
Все они получили сертификаты и медали по итогам грандиозной выставки в столице Объединённых Арабских Эмиратов
В Бурятии прошёл слёт замещающих семей
В Бурятии прошёл слёт замещающих семей
Общество, 04.10.2019
В Кяхте состоялся юбилейный слёт-фестиваль замещающих семей района
В Бурятии осуждённых не обеспечили спецодеждой
В Бурятии осуждённых не обеспечили спецодеждой
Общество, 04.10.2019
Нарушение выявила прокурорская проверка

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^