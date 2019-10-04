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В Иркутске проведут первенство Сибири по пулевой стрельбе

В Иркутске проведут первенство Сибири по пулевой стрельбе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В соревнованиях примут участие более 60 стрелков из 8 регионов

В тире Иркутского областного стрелково-спортивного клуба РО ДОСААФ России с 7 по 12 октября пройдёт открытое первенство Сибирского федерального округа по пулевой стрельбе среди спортсменов 1999 года рождения и моложе. Ожидается, что в соревнованиях в Иркутске примут участие более 60 стрелков из восьми регионов.

- Предварительные заявки поступили от спортсменов из Алтайского и Красноярского краёв, Магаданской, Иркутской, Новосибирской и Томской областей, республик Бурятия и Хакасия. Спортсменов ждёт очень обширная соревновательная программа. Соревнования проводятся в стрельбе из пневматического и малокалиберного пистолета и винтовки. Стрелять будут в олимпийских и неолимпийских упражнениях на различных дистанциях среди юниоров, юниорок и смешанных команд, – рассказала главный судья соревнований, заслуженный тренер России Галина Корзун.

От Иркутской области в соревнованиях примет участие мастер спорта международного класса, победительница первенства Европы по стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров среди смешанных пар 2019 года Надежда Колода.

Цель соревнований – отбор спортсменов для участия в первенствах России и отбор кандидатов в сборные команды субъектов РФ на 2020 год. На открытом первенстве Сибирского федерального округа можно выполнить норматив кандидата в мастера спорта, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
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