В Иволгинском дацане пройдёт круглый стол в честь необычного юбилея

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Посвящён он будет 600-летней дате ухода в паринирвану основателя школы «Гелугпа» Чже Цонкапы



5 октября в 14.00 часов в Буддийском университете «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева с участием преподавателей, хувараков, студентов и гостей пройдёт круглый стол. Он будет посвящён 600-летней дате ухода в паринирвану основателя школы «Гелугпа» Чже Цонкапы.



Здесь будет организован также совместный просмотр фильма одной из телекомпаний республики «Из Бурятии в Тибет - путь к просветлению», где рассказывается о великом учителе, основателе школы «Гелугпа» Чже Цонкапе, о самой школе и в целом - о том, какой Тибет сегодня.



Студенты, преподаватели и гости увидят, где обучался I Пандито Хамбо Лама Дамба Даржа Заяев, какие места посещал в Тибете, сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России.



Справка:



Паранирвана в буддизме — окончательная нирвана, которая может быть достигнута обычно лишь после физической смерти существа, достигшего полного просветления. Паринирвана — главная цель буддийской практики.





