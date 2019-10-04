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В Иволгинском дацане пройдёт круглый стол в честь необычного юбилея

В Иволгинском дацане пройдёт круглый стол в честь необычного юбилея
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Посвящён он будет 600-летней дате ухода в паринирвану основателя школы «Гелугпа» Чже Цонкапы

5 октября в 14.00 часов в Буддийском университете «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева с участием преподавателей, хувараков, студентов и гостей пройдёт круглый стол. Он будет посвящён 600-летней дате ухода в паринирвану основателя школы «Гелугпа» Чже Цонкапы.

Здесь будет организован также совместный просмотр фильма одной из телекомпаний республики «Из Бурятии в Тибет - путь к просветлению», где рассказывается о великом учителе, основателе школы «Гелугпа» Чже Цонкапе, о самой школе и в целом - о том, какой Тибет сегодня.

Студенты, преподаватели и гости увидят, где обучался I Пандито Хамбо Лама Дамба Даржа Заяев, какие места посещал в Тибете, сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России.

Справка:

Паранирвана в буддизме — окончательная нирвана, которая может быть достигнута обычно лишь после физической смерти существа, достигшего полного просветления. Паринирвана — главная цель буддийской практики.


буддизм Иволгинский дацан
 
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