Посвящён он будет 600-летней дате ухода в паринирвану основателя школы «Гелугпа» Чже Цонкапы
5 октября в 14.00 часов в Буддийском университете «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева с участием преподавателей, хувараков, студентов и гостей пройдёт круглый стол. Он будет посвящён 600-летней дате ухода в паринирвану основателя школы «Гелугпа» Чже Цонкапы.
Здесь будет организован также совместный просмотр фильма одной из телекомпаний республики «Из Бурятии в Тибет - путь к просветлению», где рассказывается о великом учителе, основателе школы «Гелугпа» Чже Цонкапе, о самой школе и в целом - о том, какой Тибет сегодня.
Студенты, преподаватели и гости увидят, где обучался I Пандито Хамбо Лама Дамба Даржа Заяев, какие места посещал в Тибете, сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России.
Справка:
Паранирвана в буддизме — окончательная нирвана, которая может быть достигнута обычно лишь после физической смерти существа, достигшего полного просветления. Паринирвана — главная цель буддийской практики.
В Иволгинском дацане пройдёт круглый стол в честь необычного юбилея
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Работы завершатся 30 октября
Бесплатный приём мусора состоится в день проведения общегородского субботника
Посвящён он будет 600-летней дате ухода в паринирвану основателя школы «Гелугпа» Чже Цонкапы
Баярма Зодбоева семь месяцев скрывала своё положение
Жителям Бурятии напомнили, кто сможет получить «дальневосточную ипотеку» под 2%
В Октябрьском районе приняты работы по восьми дворам
Автолюбителей призвали соблюдать скоростной режим
С 15 по 18 октября на сцене Новокузнецкого драматического театра пройдут гастроли Государственного русского драматического театра им.Н.А.Бестужева
Создатели видео показали, как выглядит осенью Бичурский район
В мероприятии участвует и руководитель улан-удэнского буддийского центра «Ринпоче Багша»
1 октября в здании епархиального управления Улан-Удэнской и Бурятской епархии состоялся архиерейский совет Бурятской митрополии
В буддийском центре «Ринпоче Багша» даже не смогли поверить в произошедшее
Все они получили сертификаты и медали по итогам грандиозной выставки в столице Объединённых Арабских Эмиратов
В Кяхте состоялся юбилейный слёт-фестиваль замещающих семей района
Нарушение выявила прокурорская проверка