В Забайкалье на 37% увеличилась средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья

Приказ о повышении подписал глава минстроя РФ



На 37 процентов увеличили среднюю рыночную стоимости одного квадратного метра жилья в Забайкалье. Приказ подписан министром строительства и ЖКХ России Владимиром Якушевым.



- На 4-й квартал этого года региону установлен показатель в размере 55 568 рублей. Для сравнения – в прошлом квартале этот показатель составлял 40 486 рублей. Увеличение практически на 37%. Вопрос о повышении стоимости квадратного метра жилья до среднерыночной уже несколько лет поднимался и властями региона, и строителями. Ведь именно этот показатель применяется для расчёта размеров социальных выплат для людей, жильё которым приобретают за счёт государства. Это дети-сироты, переселенцы из аварийного жилья, пострадавшие во время ЧС, – рассказал министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Алексей Гончаров.



В I квартале 2019 года для края средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья составляла 39 057 рублей, во II квартале – 38 297 рублей. Для III квартала показатель был 40 486 рублей.



Отметим, что в целом среди всех федеральных округов в Дальневосточном самые значительные изменения стоимости по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

