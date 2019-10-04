Приказ о повышении подписал глава минстроя РФ
На 37 процентов увеличили среднюю рыночную стоимости одного квадратного метра жилья в Забайкалье. Приказ подписан министром строительства и ЖКХ России Владимиром Якушевым.
- На 4-й квартал этого года региону установлен показатель в размере 55 568 рублей. Для сравнения – в прошлом квартале этот показатель составлял 40 486 рублей. Увеличение практически на 37%. Вопрос о повышении стоимости квадратного метра жилья до среднерыночной уже несколько лет поднимался и властями региона, и строителями. Ведь именно этот показатель применяется для расчёта размеров социальных выплат для людей, жильё которым приобретают за счёт государства. Это дети-сироты, переселенцы из аварийного жилья, пострадавшие во время ЧС, – рассказал министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Алексей Гончаров.
В I квартале 2019 года для края средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья составляла 39 057 рублей, во II квартале – 38 297 рублей. Для III квартала показатель был 40 486 рублей.
Отметим, что в целом среди всех федеральных округов в Дальневосточном самые значительные изменения стоимости по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
В Забайкалье на 37% увеличилась средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Стали известны результаты соревнований по борьбе и стрельбе из лука
В соревнованиях примут участие более 60 стрелков из 8 регионов
Маршрут соревнований пройдёт по улице Ленина и проспекту Победы
Приказ о повышении подписал глава минстроя РФ
Нужно ответить на 35 вопросов по астрономии и космонавтике
В воскресенье местами дожди и мокрый снег
Для осуждённых провели обучающий мастер-класс
Яна Чурикова присоединилась к акции «Сохраним лес»
В подразделении специального назначения управления Росгвардии по Бурятии в Улан-Удэ прошёл день открытых дверей
Лхагвадоржи Цыбикдоржиев выделился среди участников шоу, пошутив про своё «простое бурятское имя»
Одноразовый пластик разлагается сотни лет и вредит животным
Работы завершатся 30 октября
Бесплатный приём мусора состоится в день проведения общегородского субботника
Посвящён он будет 600-летней дате ухода в паринирвану основателя школы «Гелугпа» Чже Цонкапы
Баярма Зодбоева семь месяцев скрывала своё положение