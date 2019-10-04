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Ипотека под 2% в Бурятии заработает не раньше декабря

Ипотека под 2% в Бурятии заработает не раньше декабря
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Министр соцзащиты населения Бурятии пояснила, кто сможет получить «дальневосточную ипотеку» под 2%

Правила предоставления «дальневосточной ипотеки» под 2% намереваются утвердить до конца года. Об этом говорится на сайте Кремля в перечне поручений президента России по итогам заседания Восточного экономического форума. Срок внесения изменений в законодательство – до 15 декабря 2019 года.

- Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным принято решение о введении в Дальневосточном федеральном округе льготной ипотечной ставки пол 2%. Сегодня правила предоставления ипотеки под 2% уже находятся на стадии согласования, инициатором является минвостокразвития. Я думаю, что до конца года они уже будут утверждены. В любом случае молодые семьи до 36 лет, которые проживают в ДФО, и получатели дальневосточного гектара смогут обратиться по получению льготной ипотеки под 2%, - прокомментировала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях минвостокразвития раскрыло подробности «дальневосточной ипотеки» под 2%. Правила её предоставления разработаны и направлены на внутриведомственное согласование.

Ипотекой смогут воспользоваться молодые семьи и получатели земли по программе «Дальневосточный гектар». Она будет предоставляться во всех регионах Дальневосточного федерального округа, без исключений, в том числе Забайкальском крае и Бурятии.

Молодые семьи – это семьи, в которых супруги имеют гражданство Российской Федерации, состоят в зарегистрированном браке не менее года, муж и жена оба должны быть не старше 35 лет (включительно). Хотя бы один супругов должен быть прописан в регионе ДФО. Льготной ипотекой могут также воспользоваться неполные семьи, в которых один родитель до 35 лет, а ребёнок до 18 лет.

Срок выплат по ипотеке составит до 20 лет при размере кредитования до 6 миллионов включительно.

Выдавать ипотечные кредиты по льготной ставке будут на протяжении пять лет.

Заемщики смогут приобрести квартиры только на первичном рынке или самостоятельно построить на полученные средства дом. Причём участники программы «Дальневосточный гектар» смогут направить полученные средства только на строительство дома.

Пока единственным ограничением для получения кредита для участников программы «Дальневосточный гектар» предусматривается вид разрешённого использования. Земля по программе должны быть получена для целей строительства дома. То есть получатель земельного участка должен выбрать вид разрешённого использования «Для индивидуального жилищного строительства» и (или) «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» и направить уведомление в уполномоченный орган, который должен согласовать уведомление, подписать его и направить в Росреестр для внесения соответствующих сведений в реестр.
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