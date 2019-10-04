В столице Забайкалья пройдёт акция по озеленению
В Чите пройдут мероприятия по озеленению столицы Забайкальского края. 50 сосен и 200 кустов багульника планируется высадить в западной части парка Энергетиков в посёлке ГРЭС. Акция состоится 5 октября с 11:00 до 13:00.
Ещё одну акция проведут в это же время на улице Лазо, в первом микрорайоне, напротив домов №7 и №8. На месте бывших незаконно установленных металлических гаражей планируется создать сквер и высадить около сотни кустарников.
Как сообщает пресс-служба администрация Читы, к участию приглашаются жители города. В мероприятиях по озеленению также примут участие сотрудники администрации города и дорожно-строительных организаций, которые ремонтируют дороги краевого центра, представители общественного движение «Зелёный город».
Читу засадят багульником
Общество, Фото:
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