Читу засадят багульником

В столице Забайкалья пройдёт акция по озеленению



В Чите пройдут мероприятия по озеленению столицы Забайкальского края. 50 сосен и 200 кустов багульника планируется высадить в западной части парка Энергетиков в посёлке ГРЭС. Акция состоится 5 октября с 11:00 до 13:00.



Ещё одну акция проведут в это же время на улице Лазо, в первом микрорайоне, напротив домов №7 и №8. На месте бывших незаконно установленных металлических гаражей планируется создать сквер и высадить около сотни кустарников.



Как сообщает пресс-служба администрация Читы, к участию приглашаются жители города. В мероприятиях по озеленению также примут участие сотрудники администрации города и дорожно-строительных организаций, которые ремонтируют дороги краевого центра, представители общественного движение «Зелёный город».

