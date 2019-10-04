Водители Бурятии признались, что превышали скорость

Автолюбителей призвали соблюдать скоростной режим



В Хоринском районе Бурятии сотрудники Госавтоинспекции напомнили водителям о важности соблюдения требований дорожных знаков и выбора соответствующей скорости движения. Мероприятие прошло в рамках социальной кампании «Однозначно».



- Местом проведения акции стала автодорога «Улан-Удэ – Романовка – Чита». Именно к жителям сельской местности были адресованы призывы однозначно понимать дорожные знаки. Дорожные полицейские рассказали водителям транспортных средств об идее всероссийской кампании «Однозначно» и поинтересовались у них, обращают ли они внимание на дорожные знаки, - сообщает УГИБДД по Бурятии.



Некоторые автомобилисты честно признались, что иногда позволяют себе игнорировать их значение. На что сотрудники ГИБДД предупредили, что знаки устанавливаются специально для информирования и предупреждения водителей.



- Ведь не случайно устанавливаются знаки ограничения скорости на определённых участках дороги, значит впереди может быть изменение рельефа, опасный участок, приближение к детским образовательным организациям или пешеходному переходу. Поэтому очень важно правильно и однозначно трактовать значение дорожного знака, - объясняли автоинспекторы.



Участников акции призвали соблюдать скоростной режим и снижать скорость движения перед пешеходными переходами.

