С 15 по 18 октября на сцене Новокузнецкого драматического театра пройдут гастроли Государственного русского драматического театра им.Н.А.Бестужева
«Бестужевцы» привезут спектакли «Вишневый сад» (16+), «Смерть Тарелкина» (16+) и «Фронтовичку» (16+), сообщили в пресс-службе театра.
Поездка в Новокузнецк стала возможной благодаря межрегиональной программе «Большие гастроли». Театр Бестужева уже третий год входит в список театральных коллективов, который имеет возможность показывать свои спектакли на территории России и принимать у себя другие театры. По программе «Большие гастроли» «бестужевцы» побывали в Калининграде, «освоив» самую западную точку на карте России, в прошлом году – в Тюмени.
В Новокузнецк театр привезёт две премьеры прошлого сезона балаган «Вишневый сад» по мотивам пьесы Антона Чехова в постановке Павла Данилова и Сергея Левицкого, которым откроет гастроли. А также комедию-шутку «Смерть Тарелкина» по пьесе Александра Сухово-Кобылина режиссёра Сергея Левицкого. Кроме того, два раза будет показан спектакль, ставший визитной карточкой театра, «Фронтовичка» по пьесе Анны Батуриной.
Для «Фронтовички» Новокузнецк станет седьмым городом в гастрольной биографии спектакля. Драма в постановке Сергея Левицкого уже побывала в Москве, в Санкт-Петербурге, Красноярске, Калининграде, Тюмени, Иркутске.
За всю историю существования Русского драматеатра «бестужевцы» в составе свыше 50 человек, что составляет большую часть коллектива, впервые отправятся в Новокузнецк. Декорации весом более 15 тонн поедут на гастроли в двух фурах.
Эти гастроли носят обменный характер. В ноябре артисты Новокузнецкой драмы представят свои работы на сцене Государственного русского драматического театра.
Театр из Улан-Удэ повезёт в Новокузнецк две фуры декораций
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