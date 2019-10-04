У спортсменов одно «золото» и два «серебра»
Спортсмены Братска завоевали золотую и две серебряные медали на первенстве России по панкратиону, которое с 27 по 30 сентября проходило в Липецке. В турнире приняли участие около 300 сильнейших спортсменов из различных регионов страны.
Среди юношей золотую медаль в весовой категории 76 кг в дисциплине «панкратион традиционный» (семи-контакт) выиграл Даниил Свердлов. Серебряным призёром в весовой категории свыше 85 кг в этой же дисциплине стал Илья Ревенко. Ещё одну серебряную награду в весе 77 кг взял Артём Платик в дисциплине «панкратион классический» (фулл-контакт).
Ребята тренируются у Алексея Ревенко в спортивном клубе «Чердак». В ноябре в Италии Даниилу Свердлову и Илье Ревенко предстоит участвовать в первенстве мира по панкратиону. В целом от Иркутской области на чемпионат и первенство мира отправятся 11 спортсменов, сообщает пресс-служба минспорта региона.
Братск получил 3 медали на первенстве России по панкратиону
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