Братск получил 3 медали на первенстве России по панкратиону

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

У спортсменов одно «золото» и два «серебра»



Спортсмены Братска завоевали золотую и две серебряные медали на первенстве России по панкратиону, которое с 27 по 30 сентября проходило в Липецке. В турнире приняли участие около 300 сильнейших спортсменов из различных регионов страны.



Среди юношей золотую медаль в весовой категории 76 кг в дисциплине «панкратион традиционный» (семи-контакт) выиграл Даниил Свердлов. Серебряным призёром в весовой категории свыше 85 кг в этой же дисциплине стал Илья Ревенко. Ещё одну серебряную награду в весе 77 кг взял Артём Платик в дисциплине «панкратион классический» (фулл-контакт).



Ребята тренируются у Алексея Ревенко в спортивном клубе «Чердак». В ноябре в Италии Даниилу Свердлову и Илье Ревенко предстоит участвовать в первенстве мира по панкратиону. В целом от Иркутской области на чемпионат и первенство мира отправятся 11 спортсменов, сообщает пресс-служба минспорта региона.

