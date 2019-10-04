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В Улан-Удэ состоится традиционная эстафета

В Улан-Удэ состоится традиционная эстафета
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Маршрут соревнований пройдёт по улице Ленина и проспекту Победы

6 октября в Бурятии состоится традиционная легкоатлетическая эстафета на призы администрации города Улан-Удэ. Начнётся она в 10:30 на площади Советов.

После парада участников пройдут соревнования по группам:
1-2 группы – по 10 девочек и мальчиков из школ основного общего образования;
3-4 группы – по 10 девочек и мальчиков из специальных школ;
5-6 группы – по 10 девушек и юношей из школ среднего общего образования;
7-8 группы – по 10 девушек и юношей из ссузов;
9-10 группы – по 10 женщин и мужчин от предприятий и учреждений;
11-12 группы – по 10 девушек и юношей из вузов.

Маршрут эстафеты для 1-4 групп:
1 этап – 190 м от здания ПГО «Бурятгеология» по ул. Ленина до кинотеатра «Прогресс»;
2 этап – 200 м от кинотеатра «Прогресс» по ул. Почтамтской до гостиницы «Бурятия»;
3 этап – 300 м от гостиницы «Бурятия» по пр. Победы, по эстакаде до детской библиотеки;
4 этап – 300 м от детской библиотеки по пр. Победы до мемориала Победы;
5 этап – 350 м от мемориала Победы по пр. Победы до магазина «Алтан»;
6 этап – 350 м от магазина «Алтан» по пр. Победы до мемориала Победы;
7 этап – 300 м от мемориала Победы по пр. Победы до детской библиотеки;
8 этап – 300 м от детской библиотеки по эстакаде до гостиницы «Бурятия»;
9 этап – 200 м от гостиницы «Бурятия» до кинотеатра «Прогресс»;
10 этап – 190 м от кинотеатра «Прогресс» по ул. Ленина до здания ПГО «Бурятгеология». Финиш.

Маршрут эстафеты для 5-12 групп:
1 этап – 530 м от здания ПГО «Бурятгеология» по ул. Ленина вокруг пл. Советов до здания ПГО «Бурятгеология»;
2 этап – 390 м от здания ПГО «Бурятгеология» по ул. Ленина, ул. Почтамтской до гостиницы «Бурятия»;
3 этап – 300 м от гостиницы «Бурятия» по пр. Победы, по эстакаде до детской библиотеки;
4 этап – 300 м от детской библиотеки по пр. Победы до мемориала Победы;
5 этап – 350 м от мемориала Победы по пр. Победы до магазина «Алтан»;
6 этап – 350 м от магазина «Алтан» по пр. Победы до мемориала Победы;
7 этап – 300 м от мемориала Победы по пр. Победы до детской библиотеки;
8 этап – 300 м от детской библиотеки по эстакаде до гостиницы «Бурятия»;
9 этап – 200 м от гостиницы «Бурятия» до кинотеатра «Прогресс»;
10 этап – 510 м от кинотеатра «Прогресс» по ул. Ербанова, вокруг пл. Советов до здания ПГО «Бурятгеология». Финиш.

По информации управления по физической культуре и спорту, ведомство наградит команды-победители в каждой группе дипломами, кубками и денежными призами. Участников из 5-6 и 7-12 групп, показавших лучшее время на 1 этапе, наградят денежными призами от администрации города.

Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, в связи с проведением мероприятия будет закрыт для движения автотранспорта центр Улан-Удэ.
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