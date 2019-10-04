Школьники из Бурятии показали свои работы в Абу-Даби

Как сообщал «Байкал-Daily», пять одарённых школьников из Бурятии отправились на международную выставку научно-технического творчества для учащихся и студентов «MILSET Expo-Sciences International» в Абу-Даби (столица Объединенных Арабских Эмиратов). Ребята из Бурятии вошли в молодёжную сборную страны.
Все школьники из Бурятии лауреаты и победители XXVI всероссийских юношеских чтений имени Вернадского в Москве в апреле. Это Алдар Дабаев, Александра Дамбаева, Буянто Патархеев, Екатерина Максимова, Владимир Тимофеев.
На днях школьники вернулись в Бурятию. По словам директора Института непрерывного образования БГУ Марины Цыреновой, поездка удалась. Дети достойно представили республику в составе российской делегации.
- Мероприятие не носило соревновательного характера: в основном был обмен научными достижениями школьников. Они все получили сертификаты и медали. У каждого ученика был свой стенд с докладом, они стояли рядом со своими стендами и рассказывали о своих проектах. К каждому участнику из Бурятии за три дня подошли около 50 человек, которые заинтересовались их работами. Одного из мальчиков – Буянто Патархеева – пригласили на выставку военно-технического творчества в 2020 году в Абу-Даби, - сообщила Марина Цыренова.
Все работы учащихся были связаны с Бурятией и Байкалом.
- Все темы защищались на английском языке, рабочий язык был английский, поэтому теперь у школьников сильная мотивация по изучению английского языка. Одно – разговаривать в бытовом плане, рассказывать о чём-то, другое – свои научные исследования доводить до слушателя, - отметила директор Института непрерывного образования БГУ, председатель БРО межрегионального общественного движения творческих педагогов «Исследователь», кандидат педагогических наук Марина Цыренова
На протяжении нескольких дней проходила научная программа, затем участников возили на экскурсии.
- В последний день была культурная программа, то есть страны-участницы в этот день представляли свои программы. Ребята знакомились, обменивались контактами, дарили друг другу сувениры. Ну, и мы ещё успели сходить в музей «Лувр Абу-Даби». Думаю, в целом все ребята получили такой мощный интеллектуальный заряд, - продолжила она.
Судя по количеству представленных стран и участников, размах выставки был грандиозным. Прибыли сюда 1500 человек, было представлено около 600 проектов (стендов), 72 государства.
Также одна из учащихся поучаствовала в конференции по линии НАСА.
- Сначала представители НАСА выступили с лекцией про искусственный интеллект, а потом они с ребятами провели обсуждение – за и против искусственного интеллекта. И наша Катя Максимова, участвовавшая в конференции, получила сертификат, - рассказала Марина Цыренова.
Талантливая девочка была в составе пяти человек из России, которые были приглашены на эту конференцию.