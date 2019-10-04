Школьники из Бурятии показали свои работы в Абу-Даби

Все школьники из Бурятии лауреаты и победители XXVI всероссийских юношеских чтений имени Вернадского в Москве в апреле. Это Алдар Дабаев, Александра Дамбаева, Буянто Патархеев, Екатерина Максимова, Владимир Тимофеев.







- Мероприятие не носило соревновательного характера: в основном был обмен научными достижениями школьников. Они все получили сертификаты и медали. У каждого ученика был свой стенд с докладом, они стояли рядом со своими стендами и рассказывали о своих проектах. К каждому участнику из Бурятии за три дня подошли около 50 человек, которые заинтересовались их работами. Одного из мальчиков – Буянто Патархеева – пригласили на выставку военно-технического творчества в 2020 году в Абу-Даби, - сообщила Марина Цыренова.







- В последний день была культурная программа, то есть страны-участницы в этот день представляли свои программы. Ребята знакомились, обменивались контактами, дарили друг другу сувениры. Ну, и мы ещё успели сходить в музей «Лувр Абу-Даби». Думаю, в целом все ребята получили такой мощный интеллектуальный заряд, - продолжила она.





























