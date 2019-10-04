 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Октября

03 Октября

Популярное

Школьники из Бурятии показали свои работы в Абу-Даби

Школьники из Бурятии показали свои работы в Абу-Даби
Общество, 
Все они получили сертификаты и медали по итогам грандиозной выставки в столице Объединённых Арабских Эмиратов

Как сообщал «Байкал-Daily», пять одарённых школьников из Бурятии отправились на международную выставку научно-технического творчества для учащихся и студентов «MILSET Expo-Sciences International» в Абу-Даби (столица Объединенных Арабских Эмиратов). Ребята из Бурятии вошли в молодёжную сборную страны.

Все школьники из Бурятии лауреаты и победители XXVI всероссийских юношеских чтений имени Вернадского в Москве в апреле. Это Алдар Дабаев, Александра Дамбаева, Буянто Патархеев, Екатерина Максимова, Владимир Тимофеев.


На днях школьники вернулись в Бурятию. По словам директора Института непрерывного образования БГУ Марины Цыреновой, поездка удалась. Дети достойно представили республику в составе российской делегации.

- Мероприятие не носило соревновательного характера: в основном был обмен научными достижениями школьников. Они все получили сертификаты и медали. У каждого ученика был свой стенд с докладом, они стояли рядом со своими стендами и рассказывали о своих проектах. К каждому участнику из Бурятии за три дня подошли около 50 человек, которые заинтересовались их работами. Одного из мальчиков – Буянто Патархеева – пригласили на выставку военно-технического творчества в 2020 году в Абу-Даби, - сообщила Марина Цыренова.


Все работы учащихся были связаны с Бурятией и Байкалом.

- Все темы защищались на английском языке, рабочий язык был английский, поэтому теперь у школьников сильная мотивация по изучению английского языка. Одно – разговаривать в бытовом плане, рассказывать о чём-то, другое – свои научные исследования доводить до слушателя, - отметила директор Института непрерывного образования БГУ, председатель БРО межрегионального общественного движения творческих педагогов «Исследователь», кандидат педагогических наук Марина Цыренова

На протяжении нескольких дней проходила научная программа, затем участников возили на экскурсии.

- В последний день была культурная программа, то есть страны-участницы в этот день представляли свои программы. Ребята знакомились, обменивались контактами, дарили друг другу сувениры. Ну, и мы ещё успели сходить в музей «Лувр Абу-Даби». Думаю, в целом все ребята получили такой мощный интеллектуальный заряд, - продолжила она.


Судя по количеству представленных стран и участников, размах выставки был грандиозным. Прибыли сюда 1500 человек, было представлено около 600 проектов (стендов), 72 государства.

Также одна из учащихся поучаствовала в конференции по линии НАСА.

- Сначала представители НАСА выступили с лекцией про искусственный интеллект, а потом они с ребятами провели обсуждение – за и против искусственного интеллекта. И наша Катя Максимова, участвовавшая в конференции, получила сертификат, - рассказала Марина Цыренова.

Талантливая девочка была в составе пяти человек из России, которые были приглашены на эту конференцию.






школьники ученые
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Школьники из Бурятии показали свои работы в Абу-Даби
Школьники из Бурятии показали свои работы в Абу-Даби
Общество, 04.10.2019
Все они получили сертификаты и медали по итогам грандиозной выставки в столице Объединённых Арабских Эмиратов
В Бурятии прошёл слёт замещающих семей
В Бурятии прошёл слёт замещающих семей
Общество, 04.10.2019
В Кяхте состоялся юбилейный слёт-фестиваль замещающих семей района
В Бурятии осуждённых не обеспечили спецодеждой
В Бурятии осуждённых не обеспечили спецодеждой
Общество, 04.10.2019
Нарушение выявила прокурорская проверка
Первая россиянка вышла в 1/8 чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ
Первая россиянка вышла в 1/8 чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ
Общество, 04.10.2019
Лилия Аетбаева поблагодарила болельщиков за «сумасшедшую поддержку». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первого соревновательного дня чемпионата мира по боксу
В Бурятии чаще всего ищут преподавателей иностранных языков
В Бурятии чаще всего ищут преподавателей иностранных языков
Общество, 04.10.2019
Накануне Дня учителя аналитики hh.ru, сервиса по поиску работы и персонала, проанализировали рынок труда в профессиональной сфере «Наука, образование» в Бурятии
Спортсмен из Бурятии участвует в Кубке мира по паратриатлону
Спортсмен из Бурятии участвует в Кубке мира по паратриатлону
Общество, 04.10.2019
В городе Аланья (Турция) с 1 по 7 октября сборная команда России по паратриатлону примет участие в Кубке мира
В Бурятии нашли неизданное стихотворение поэта Гунги Чимитова
В Бурятии нашли неизданное стихотворение поэта Гунги Чимитова
Общество, 04.10.2019
Стихотворение «Хоёр шубуухай» - «Два птенчика» поэт посвятил своим внучкам
Коммунальщики загрязнили реку в Бурятии
Коммунальщики загрязнили реку в Бурятии
Общество, 04.10.2019
Летом многострадальная река Модонкуль окрасилась в оранжевый цвет
В Бурятии мать троих детей села в колонию почти на три года
В Бурятии мать троих детей села в колонию почти на три года
Общество, 04.10.2019
Она не платила алименты на содержание детей
Педагог-психолог из Бурятии стал лучшим в России
Педагог-психолог из Бурятии стал лучшим в России
Общество, 04.10.2019
Михаила Алагуева торжественно наградят в Кремлёвском дворце
В Улан-Удэ до +13 градусов
В Улан-Удэ до +13 градусов
Общество, 04.10.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 октября по республике по северу местами небольшой мокрый снег, по остальной территории без осадков
Дальний Восток соберётся в Чите на «Уличного красаву»
Дальний Восток соберётся в Чите на «Уличного красаву»
Общество, 03.10.2019
В Забайкалье пройдут региональный и межрегиональный этапы всероссийской футбольной акции
Улан-Удэ закрывает «Парк здоровья – 2019»
Улан-Удэ закрывает «Парк здоровья – 2019»
Общество, 03.10.2019
Закрытие сезона проекта пройдёт в парке «Юбилейном»
В Бичурском районе Бурятии прошёл фестиваль пожилых людей
В Бичурском районе Бурятии прошёл фестиваль пожилых людей
Общество, 03.10.2019
Победителями стали команды «Смешарики» и «Надежда»
В Чите отпраздновали юбилей суворовского училища
В Чите отпраздновали юбилей суворовского училища
Общество, 03.10.2019
Первокурсники-суворовцы приняли клятву на центральной площади Читы

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^