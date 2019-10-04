В Бурятии прошёл слёт замещающих семей

В Кяхте состоялся юбилейный слёт-фестиваль замещающих семей района



На мероприятие приехали приёмные и опекунские семьи, воспитывающие свыше 100 детей, сообщили в минсоцзащиты Бурятии.



Замещающие семьи района показали свои видеопрезентации и творческие номера. Родители и дети поучаствовали в развлекательном шоу мыльных пузырей.



Воспитанники Кяхтинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый», порадовали концертными номерами.



Итогом фестиваля стало награждение семей благодарственными письмами и ценными подарками.



Как отмечают организаторы слёта-фестиваля, в Кяхтинском районе замещающие семьи «живут единым коллективом, поддерживают дружеские связи, приезжают друг к другу в гости».



Следующее мероприятие пройдет в 2020 году в селе Кудара-Сомон.





