В Кяхте состоялся юбилейный слёт-фестиваль замещающих семей района
На мероприятие приехали приёмные и опекунские семьи, воспитывающие свыше 100 детей, сообщили в минсоцзащиты Бурятии.
Замещающие семьи района показали свои видеопрезентации и творческие номера. Родители и дети поучаствовали в развлекательном шоу мыльных пузырей.
Воспитанники Кяхтинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый», порадовали концертными номерами.
Итогом фестиваля стало награждение семей благодарственными письмами и ценными подарками.
Как отмечают организаторы слёта-фестиваля, в Кяхтинском районе замещающие семьи «живут единым коллективом, поддерживают дружеские связи, приезжают друг к другу в гости».
Следующее мероприятие пройдет в 2020 году в селе Кудара-Сомон.
В Бурятии прошёл слёт замещающих семей
Общество, Фото:
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