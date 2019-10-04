Нарушение выявила прокурорская проверка
В исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске не соблюдались требования закона при организации охраны и безопасных условий труда осуждённых. Они не были обеспечены специальной одеждой. Также в учреждении отсутствовали, либо некачественно заполнялись документы по вопросам безопасности труда.
Нарушения исполнения уголовно-исполнительного и трудового законодательств выявила Бурятская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
Специализированным прокурором в отношении юридического лица возбуждено административное производство. Исправительное учреждение подвергнуто административному наказанию в виде предупреждения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии осуждённых не обеспечили спецодеждой
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Все они получили сертификаты и медали по итогам грандиозной выставки в столице Объединённых Арабских Эмиратов
В Кяхте состоялся юбилейный слёт-фестиваль замещающих семей района
Нарушение выявила прокурорская проверка
Лилия Аетбаева поблагодарила болельщиков за «сумасшедшую поддержку». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первого соревновательного дня чемпионата мира по боксу
Накануне Дня учителя аналитики hh.ru, сервиса по поиску работы и персонала, проанализировали рынок труда в профессиональной сфере «Наука, образование» в Бурятии
В городе Аланья (Турция) с 1 по 7 октября сборная команда России по паратриатлону примет участие в Кубке мира
Стихотворение «Хоёр шубуухай» - «Два птенчика» поэт посвятил своим внучкам
Летом многострадальная река Модонкуль окрасилась в оранжевый цвет
Она не платила алименты на содержание детей
Михаила Алагуева торжественно наградят в Кремлёвском дворце
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 октября по республике по северу местами небольшой мокрый снег, по остальной территории без осадков
В Забайкалье пройдут региональный и межрегиональный этапы всероссийской футбольной акции
Закрытие сезона проекта пройдёт в парке «Юбилейном»
Победителями стали команды «Смешарики» и «Надежда»
Первокурсники-суворовцы приняли клятву на центральной площади Читы