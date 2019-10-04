В Бурятии осуждённых не обеспечили спецодеждой

Нарушение выявила прокурорская проверка



В исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске не соблюдались требования закона при организации охраны и безопасных условий труда осуждённых. Они не были обеспечены специальной одеждой. Также в учреждении отсутствовали, либо некачественно заполнялись документы по вопросам безопасности труда.



Нарушения исполнения уголовно-исполнительного и трудового законодательств выявила Бурятская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.



Специализированным прокурором в отношении юридического лица возбуждено административное производство. Исправительное учреждение подвергнуто административному наказанию в виде предупреждения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

