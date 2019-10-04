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В Бурятии осуждённых не обеспечили спецодеждой

В Бурятии осуждённых не обеспечили спецодеждой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушение выявила прокурорская проверка

В исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске не соблюдались требования закона при организации охраны и безопасных условий труда осуждённых. Они не были обеспечены специальной одеждой. Также в учреждении отсутствовали, либо некачественно заполнялись документы по вопросам безопасности труда.

Нарушения исполнения уголовно-исполнительного и трудового законодательств выявила Бурятская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Специализированным прокурором в отношении юридического лица возбуждено административное производство. Исправительное учреждение подвергнуто административному наказанию в виде предупреждения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
осужденные прокуратура
 
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