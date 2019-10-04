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Первая россиянка вышла в 1/8 чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Лилия Аетбаева поблагодарила болельщиков за «сумасшедшую поддержку». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первого соревновательного дня чемпионата мира по боксу

Накануне в ФСК состоялись первые бои чемпионата мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ. Лилия Аетбаева (весовая категория до 51 кг) первая из россиянок вышла на ринг. Раздельным решением судей (4-1) спортсменка победила представительницу Алжира Буаламу Роумайсу и вышла в 1/8 финала.

Бой получился для Аетбаевой сложным, о чём призналась сама спортсменка:

- Рада, что мне подняли руку. Но в целом я не довольна своими действиями. На любых соревнованиях первый бой всегда получается тяжёлым. Плюс я понимала, что первой из россиянок проведу поединок на турнире. Если честно: еще меня удивила соперница, мы готовились к другому бою — мы готовились боксировать. А сейчас она сразу побежала на меня с атаками, и мне не совсем удалось перестроиться. Было тяжело, - рассказала россиянка после боя.

Начало боя выдалось нервным и скомканным для обеих сторон. К примеру, боксёры много клинчевали, толкались и даже пару раз повалились вдвоём на ринг.

Как отметил главный тренер сборной команды России Иван Шидловский, в этот момент боя судья принял верное решение. Он сделал предупреждение обеим девушкам, что вернул поединку боксёрский, а не борцовский дух.

- Думаю, дальше будет проще. Я впервые участвую на чемпионате мира, и сейчас перед дебютом я, возможно, даже переволновалась. Ещё я хочу поблагодарить болельщиков за сумасшедшую поддержку, это очень бодрит и придает сил, - добавила Аетбаева.

В 1/8 финала Аетбаева встретится с бразильянкой Гразиэлью Жесус Де Соусой, этот поединок состоится 8 октября во время дневной сессии, сообщает федерация бокса России.

Красивые бои

Бои других спортсменок прошли без сенсаций, но были и неожиданные результаты. Так, японка Риса Наката победила спортсменку из Ботсваны Литабо Модуканеле во втором раунде с явным преимуществом. Японке предстоит сложный бой со спортсменкой из Северной Кореи Ким Хян Ми, которая является бронзовой медалисткой прошлого чемпионата.

Австралийка Кайла Райли встретилась на ринге с бронзовым медалистом чемпионата мира-2014, спортсменкой из Таиланда Чутхамат Раксат. Последняя единогласно победила. Спортсменка вскоре будет состязаться с 32-летней опытной спортсменкой из Тайваня – Мэн-Чие Пин.

28-летняя американка Брианна Локиа родом с Гавайских островов, она начала заниматься боксом три года назад – до этого она была футболисткой. У Брианны было всего 16 боев, но вчера она уверенно победила спортсменку из Индонезии со счетом 3:2. Именно против Брианны Локиа вскоре выступит россиянка Екатерина Пальцева.

Представительница сборной Ирландии Сейре Роуз Смит победила австралийскую бронзовую медалистку Содружества наций Тайлу Робертсон. В следующем бою она встретится с сильной соперницей из Северной Кореи – Пан Чоль Ми.

Японка Цукими Намики билась против двукратной чемпионки мира Назым Кызайбай из Казахстана. Со счетом 4:1 победила японка.

Австралийка Скай Николсон выступила против монголки Болортуул Тумурхаяг и единогласно победила. В следующем бою она будет биться против спорстменки из Тайваня Ю-Тинь Лин.

Чемпионка мира Алессия Мезиано из Италии встретилась на ринге с Ямилет Солорзано из Сальвадора – это был последний бой первого дня. Итальянка единогласно победила, вскоре она выступит против голландской спортсменки Джемимы Бетриан, которая также занимается кикбоксингом и муай-таем.

Сегодня болеем за спортсменку из Бурятии

В пятницу на ринг выйдут две россиянки. Спортсменка из Бурятии, капитан сборной России Наталья Шадрина (до 60 кг) в 1/32 финала встретится с Имайной Хелифой из Алжира.

Ещё одна россиянка Саадат Далгатова (до 69 кг) поспорит за выход в 1/8 финала с Эрденетуей Энхбаатарой из Монголии.

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