В Бурятии нашли неизданное стихотворение поэта Гунги Чимитова

В этом году известному бурятскому писателю, переводчику, поэту-песеннику Гунге Чимитову исполнилось бы 95 лет. Его работы, будь то песни или стихи, известны многим жителям республики. Под его авторством издано множество сборников стихов, в том числе и для юных читателей. Но не все его работы были выпущены в свет.
В 80-х годах Гунга Чимитов написал трогательное стихотворение о своих внучках «Хоёр шубуухай», но по разным причинам оставил его неизданным.
- Гунга Гомбоевич очень любил всех своих внуков, а их у него четверо – две девочки и два мальчика. Эти строчки, про старших внучек, мы нашли совершенно случайно у него в блокноте. Сейчас его внучки уже семейные, состоявшиеся люди. У каждой из них уже по двое деток, - рассказала жена поэта Цыпилма Доржиевна.
Хоёр шубуухай
Хоёр гулмэрхэн дальбараахан
Ходол нам тээшэ тэгуулдэгхэн.
«Нагаса» гэжэ наартайханаар
Намайгаа буряадаар нэрлэдэгхэн.
Түнхэнэйм урин шубуухайхан
Түрэл байхашье дошхохон даа.
Баргажанаймни хараасгайхан
Байра hууригүй шолмохон даа.
Түни номгон зантай,
Түбhэндэ долонгир – нэгэниинь.
Шуран шуумар,
Шубуун зурхэтэй – нугөөдэхинь.
Шагша жаахан үхибүүдэй
Шаг шууяанhаа ондоо
Юун хүниие баясуулхаб –
Юрөөлөөр угтэhэн жаргал шуу.
Два птенчика
Два наивных птенчика
Всегда ко мне тянутся,
«Нагаса» меня ласково
По бурятскому обычаю называют.
Тункинский нежный птенчик,
Спокойная, но своенравная.
Баргузинская моя ласточка
Порывистая непоседа.
Одна рассудительная,
Ко всему любознательная.
Смышленая, подвижная
И трепетная вторая.
Что может быть лучше
Детских голосов и топота,
Что может радовать больше человека,
Чем этот подарок судьбы!
По признанию родственников, стихотворение могло остаться в семейном архиве, если бы не концерт театра «Байкал», посвящённый юбилейной дате со дня рождения народного поэта. Театр устроит концерт «Любимые песни на слова Гунги Чимитова», сообщили в пресс-службе театра «Байкал».