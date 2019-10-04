В Бурятии нашли неизданное стихотворение поэта Гунги Чимитова

По признанию родственников, стихотворение могло остаться в семейном архиве, если бы не концерт театра «Байкал», посвящённый юбилейной дате со дня рождения народного поэта. Театр устроит концерт «Любимые песни на слова Гунги Чимитова», сообщили в пресс-службе театра «Байкал».











В этом году известному бурятскому писателю, переводчику, поэту-песеннику Гунге Чимитову исполнилось бы 95 лет. Его работы, будь то песни или стихи, известны многим жителям республики. Под его авторством издано множество сборников стихов, в том числе и для юных читателей. Но не все его работы были выпущены в свет.В 80-х годах Гунга Чимитов написал трогательное стихотворение о своих внучках «Хоёр шубуухай», но по разным причинам оставил его неизданным.- Гунга Гомбоевич очень любил всех своих внуков, а их у него четверо – две девочки и два мальчика. Эти строчки, про старших внучек, мы нашли совершенно случайно у него в блокноте. Сейчас его внучки уже семейные, состоявшиеся люди. У каждой из них уже по двое деток, - рассказала жена поэта Цыпилма Доржиевна.