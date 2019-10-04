В Бурятии мать троих детей села в колонию почти на три года

Она не платила алименты на содержание детей
28-летняя улан-удэнка приговорена к реальному сроку лишения свободы за неуплату алиментов на содержание трёх несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.
В 2017 году суд лишил молодую маму родительских прав на двух дочерей и сына. При этом, женщина была обязана выплачивать алименты в твёрдой денежной сумме. Размер выплат составил четверть доли прожиточного минимума для детей, проживающих в Бурятии, с учётом индексации.
Будучи привлечённой к административной ответственности, женщина предпочитала алименты не платить. Заработанные деньги она тратила на свои личные нужды. В то время, пока она не вспоминала о своих детях, накопилась задолженность перед ними на общую сумму свыше 130 тысяч рублей.
В дальнейшем эти обстоятельства послужили основанием для привлечения «горе-родительницы» к уголовной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 157 УК РФ за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей.
При назначении наказания суд счёл необходимым назначить реальное лишение свободы сроком на 2 года 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Причиной столь сурового наказания явилась её непогашенная судимость и неотбытая часть наказания по другому уголовному делу, связанному с совершением кражи.
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Общество, Фото:
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