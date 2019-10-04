В Улан-Удэ до +13 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 4 октября по республике по северу местами небольшой мокрый снег, по остальной территории без осадков



Утром местами туман. Ветер ночью слабый, днём юго-западный 4-10 м/с. Температура ночью 3-8 мороза, по Прибайкалью до 2 тепла, по юго-западу и северу до 10-15 мороза, днём 10-15, местами 3-8 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Утром местами туман. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура ночью 3-5 мороза, днём 11-13 тепла.



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