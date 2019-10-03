Иностранцы охотно посещают музей-усадьбу Исая Калашникова в Бурятии

В селе Шаралдай Мухоршибирского района Бурятии интересным объектом для посещения туристов является музей-усадьба Исая Калашникова. Гостей здесь ожидает увлекательная экскурсия, в ходе которого можно посмотреть на вещи известного писателя, фотографии, документы и книги, узнать интересные факты из его жизни.
Затем приезжих приглашают на семейское подворье, где их встречает экскурсовод Наталья Симухина. Туристам рассказывают об истории, традициях старообрядцев; показывают, как был обычно устроен у них двор, где располагались хозяйственные постройки и т.д. Уже в помещении демонстрируется убранство дома, и также гости здесь могут принять участие, например, в готовке оладушек. В конце всех приглашают к богато накрытому столу, где туристы могут отведать традиционные блюда семейских.
Жители района отмечают, что это не единственный туристический объект.
- Мухоршибирский район – одно из уникальных мест Южного Забайкалья. На самом деле на территории Мухоршибири располагается очень много археологических памятников культурного наследия, исторической эпохи. Является также у нас приоритетным направлением развитие экологического туризма. Это Колина поляна, которая находится в селе Бар, это гора Баин-Хан, это Табан хурган (Пять пальцев) и много других объектов, с помощью которых мы привлекаем туристов. Одной из изюминок, о которой мы всегда говорим и продвигаем, конечно, является музей-усадьба Исая Калистратовича Калашникова, нашего народного писателя, автора знаменитого романа «Жестокий век», - поведала Галина Шайдурова, главный специалист управления культуры и туризма администрации Мухоршибирского района.
По её словам, это место уникально, оно оборудовано и хорошо приспособлено для туристов.
- Мы продвигаем не только историю и культуру нашего края, также мы рассказываем об истории семейских, вообще о жизни на селе. Сегодня мы хотим здесь активно развивать и детский туризм, так как Исай Калашников изучается в образовательных учреждениях. Считаем, что музей-усадьба Исая Калистратовича является хорошим местом для детского туризма. Не только для туристов, которые приезжают с ближнего зарубежья, Румынии, Болгарии, Монголии, Китая, Франции, но и для местного населения, чтобы они знали, продвигали историю. В целом, мы всегда рады туристам, мы всегда их ждём, и мы всегда открыты на разные предложения туроператоров, - заключила она.
Справка:
Исай Калашников родился в семейском селе Шаралдай. После пятого класса школы начал работать — сначала пастухом, затем в тракторной бригаде. С 1950 года трудился вальщиком леса в Итанцинском леспромхозе (Прибайкальский район), на сплаве леса, плотником, токарем.
Первый рассказ «Сашка» был опубликован в газете «Бурят-Монгольская правда». С 1954 года — сотрудник газеты «Бурят-Монгольский комсомолец». Получил среднее образование в вечерней школе.
В 1959 году журнал «Свет над Байкалом» публикует первый роман Калашникова «Последнее отступление» (о гражданской войне в Забайкалье). Главные герои романа — жители его родного села Шаралдай. Далее последовали повести «Подлесок» и «Через топи». Калашникова принимают в Союз писателей СССР.
С 1963 по 1965 год по направлению Союза писателей Бурятии учился на Высших литературных курсах в Москве. В 1965 году был избран ответственным секретарём правления Союза писателей Бурятской АССР.
В 1970 году публикуется роман «Разрыв-трава», в котором описывается жизнь забайкальских старообрядцев-семейских в первой половине XX века. «Разрыв-трава» был напечатан в «Роман-газете», а затем в издательстве «Современник». За это произведение автор получил Государственную премию Бурятской АССР. В 1973 году Калашникову было присвоено звание «Народный писатель Бурятии». По роману был поставлен спектакль на сцене Русского театра драмы.
В 1978 году был издан роман «Жестокий век».
В 1979 году Мосфильм снял художественный фильм «Крик тишины» по повести Калашникова «Расследование». Писатель был автором сценария фильма. В том же 1979 году по этой повести был поставлен радиоспектакль «Расследование» (в ролях: Лев Дуров, В. Погорельцев, Б.Толмазов).
Другие работы: «Не поле перейти» (1982), повести «Деревцу — расти» (впоследствии выходила под названием «Подлесок») (1962), «К людям» (1964), «Через топи» (1966), «Расследование» (1978 год), многочисленные новеллы.