Иностранцы охотно посещают музей-усадьбу Исая Калашникова в Бурятии

Затем приезжих приглашают на семейское подворье, где их встречает экскурсовод Наталья Симухина. Туристам рассказывают об истории, традициях старообрядцев; показывают, как был обычно устроен у них двор, где располагались хозяйственные постройки и т.д. Уже в помещении демонстрируется убранство дома, и также гости здесь могут принять участие, например, в готовке оладушек. В конце всех приглашают к богато накрытому столу, где туристы могут отведать традиционные блюда семейских.











- Мы продвигаем не только историю и культуру нашего края, также мы рассказываем об истории семейских, вообще о жизни на селе. Сегодня мы хотим здесь активно развивать и детский туризм, так как Исай Калашников изучается в образовательных учреждениях. Считаем, что музей-усадьба Исая Калистратовича является хорошим местом для детского туризма. Не только для туристов, которые приезжают с ближнего зарубежья, Румынии, Болгарии, Монголии, Китая, Франции, но и для местного населения, чтобы они знали, продвигали историю. В целом, мы всегда рады туристам, мы всегда их ждём, и мы всегда открыты на разные предложения туроператоров, - заключила она.















































В селе Шаралдай Мухоршибирского района Бурятии интересным объектом для посещения туристов является музей-усадьба Исая Калашникова. Гостей здесь ожидает увлекательная экскурсия, в ходе которого можно посмотреть на вещи известного писателя, фотографии, документы и книги, узнать интересные факты из его жизни.Жители района отмечают, что это не единственный туристический объект.- Мухоршибирский район – одно из уникальных мест Южного Забайкалья. На самом деле на территории Мухоршибири располагается очень много археологических памятников культурного наследия, исторической эпохи. Является также у нас приоритетным направлением развитие экологического туризма. Это Колина поляна, которая находится в селе Бар, это гора Баин-Хан, это Табан хурган (Пять пальцев) и много других объектов, с помощью которых мы привлекаем туристов. Одной из изюминок, о которой мы всегда говорим и продвигаем, конечно, является музей-усадьба Исая Калистратовича Калашникова, нашего народного писателя, автора знаменитого романа «Жестокий век», - поведала Галина Шайдурова, главный специалист управления культуры и туризма администрации Мухоршибирского района.По её словам, это место уникально, оно оборудовано и хорошо приспособлено для туристов.Исай Калашников родился в семейском селе Шаралдай. После пятого класса школы начал работать — сначала пастухом, затем в тракторной бригаде. С 1950 года трудился вальщиком леса в Итанцинском леспромхозе (Прибайкальский район), на сплаве леса, плотником, токарем.Первый рассказ «Сашка» был опубликован в газете «Бурят-Монгольская правда». С 1954 года — сотрудник газеты «Бурят-Монгольский комсомолец». Получил среднее образование в вечерней школе.В 1959 году журнал «Свет над Байкалом» публикует первый роман Калашникова «Последнее отступление» (о гражданской войне в Забайкалье). Главные герои романа — жители его родного села Шаралдай. Далее последовали повести «Подлесок» и «Через топи». Калашникова принимают в Союз писателей СССР.С 1963 по 1965 год по направлению Союза писателей Бурятии учился на Высших литературных курсах в Москве. В 1965 году был избран ответственным секретарём правления Союза писателей Бурятской АССР.В 1970 году публикуется роман «Разрыв-трава», в котором описывается жизнь забайкальских старообрядцев-семейских в первой половине XX века. «Разрыв-трава» был напечатан в «Роман-газете», а затем в издательстве «Современник». За это произведение автор получил Государственную премию Бурятской АССР. В 1973 году Калашникову было присвоено звание «Народный писатель Бурятии». По роману был поставлен спектакль на сцене Русского театра драмы.В 1978 году был издан роман «Жестокий век».В 1979 году Мосфильм снял художественный фильм «Крик тишины» по повести Калашникова «Расследование». Писатель был автором сценария фильма. В том же 1979 году по этой повести был поставлен радиоспектакль «Расследование» (в ролях: Лев Дуров, В. Погорельцев, Б.Толмазов).Другие работы: «Не поле перейти» (1982), повести «Деревцу — расти» (впоследствии выходила под названием «Подлесок») (1962), «К людям» (1964), «Через топи» (1966), «Расследование» (1978 год), многочисленные новеллы.