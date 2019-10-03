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Глава Бурятстата рассказал о переписи населения 2020 года

Глава Бурятстата рассказал о переписи населения 2020 года
Общество, 
Всероссийская перепись пройдёт в октябре следующего года

До всероссийской переписи населения 2020 года остался год. Мероприятие пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года на всей территории страны. 12-я в истории России перепись пройдёт в цифровом формате, сообщили в Бурятстате.

Как сообщил 2 октября на пресс-конференции руководитель Бурятстата Александр Сарапов, нововведением этой всероссийской переписи населения станет то, что житель страны, имеющий учётную запись, сможет самостоятельно пройти интернет-перепись на портале госуслуг.

Также граждане получат возможность пройти перепись в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Переписчики вместо бумажных бланков будут использовать планшеты. Благодаря нововведениям процесс учёта граждан станет более удобным, а качество собираемой информации значительно повысится.

На портале «Госуслуги» электронную анкету можно заполнить не только на себя, но и на членов своей семьи. Вопросы онлайн-переписи полностью такие же, как на планшетах у переписчиков, но с всплывающими подсказками и пояснениями.

Каждый участник онлайн-переписи получит цифровой код-подтверждение прохождения переписи, который необходимо назвать переписчику, пришедшему к нему домой.

- Участие в переписи населения — дело добровольное. В России никаких наказаний за уклонение от участия в переписи, в отличие от многих зарубежных стран, нет. Переписные листы заполняются только со слов опрашиваемых, для их подтверждения не требуется никаких документов. При этом опрашиваемый имеет право отказаться отвечать на любой вопрос переписчика, - отметил руководитель Бурятстата Александр Сарапов, - Перепись населения абсолютно конфиденциальна, ведь статистика работает с цифрами, ей не нужны персональные данные конкретных людей.

Первые результаты будущей всероссийской переписи населения станут известны уже в декабре 2020 года. Предварительные итоги Росстат подведёт в феврале 2021 года, а окончательные результаты станут известны в течение 2021–2022 годов.

Переписи — это единственный достоверный источник данных о численности, занятости, уровне образования и национальном составе населения страны. Многие вопросы изучаются только при проведении переписей населения. Например, при планировании строительства объектов инфраструктуры необходимо учитывать характеристики проживающего на этой территории населения (численность, возраст и так далее).

Благодаря всероссийской переписи населения жители страны смогут узнать не только точные цифры о численности населения и национальном составе, но и увидеть социально-экономические процессы, происходящие в их регионах, городах и сёлах.

Предыдущая всероссийская перепись населения состоялась в 2010 году. За прошедшие годы в стране произошло около 40 миллионов демографических событий (рождений, смертей, браков и разводов, переездов на новое место жительства). Перепись 2020 года поможет оценить масштаб перемен и станет ценным источником знаний о структуре российского общества.

В Бурятии с момента переписи 2010 года произошло 988,5 тысяч демографических событий, в том числе 651,8 тысяч миграционных передвижений, 336,7 тысяч рождений, смертей, браков и разводов.

перепись населения
 
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