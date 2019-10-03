Состязания стартовали сегодня
В 3 по 5 октября в региональном центре спортивной подготовки «Академия борьбы имени Д.Г. Миндиашвили» в Красноярске пройдёт открытый краевой турнир по вольной борьбе. Турнир проводится на призы заслуженного мастера спорта России Заура Батаева среди юниоров 2000-2002 г.р. Об этом сообщается в паблике «Борцы Бурятии».
Состав сборной Бурятии следующий:
57 кг.
Жамсаранов Чимит
Баяндуев Жаргал
61 кг.
Дашиев Ананда
Мункуев Алдар
Митрошин Дмитрий
Цыренжапов Дамдин
65 кг.
Власенко Андрей
70 кг.
Жаргалов Никита
Банзаракцаев Буянто
Цыренжапов Чингис
74 кг.
Огдонов Василий
Шадапов Буянто
Батуев Зоригто
79 кг.
Елбаскин Артур
Бодиев Тумэн
97 кг.
Бакшеев Амгалан
Старший тренер среди юниоров - Баяр Чагдаржапович Цыренов.
Юниорская сборная Бурятии по борьбе выступает в Красноярске
Общество, Фото:
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