Улан-Удэ закрывает «Парк здоровья – 2019»

Закрытие сезона проекта пройдёт в парке «Юбилейном»



5 октября в Улан-Удэ пройдёт закрытие сезона проекта «Парк здоровья – 2019». Завершающий аккорд цикла мероприятий, которые были реализованы с мая этого года на территориях городских парков, начнётся в 17:00 в парке «Юбилейном».



Программа закрытия будет состоять из выступлений муниципального концертного духового оркестра города, Валико Гаспаряна, Ирины Шагдуровой, группы «Лаккитон», Сергея Плотникова, школы танцев «Тандем», театра современного танца «Угол зрения», других творческих коллективов и исполнителей муниципальных учреждений культуры, спортивных, танцевальных клубов и ветеранских организаций.



Проект «Парк здоровья» проходит в Улан-Удэ четвёртый год подряд и получил общественное признание. С каждым годом проект набирает обороты, привлекает новых участников и пользуется популярностью у постоянной аудитории. В 2017 году за создание условий для занятий физической культурой и спортом (проект «Школа оздоровления пенсионеров «Модуль здоровья», проект «Парк здоровья») город Улан-Удэ был награждён дипломом X международного смотра городских практик городов Содружества независимых государств и Евразийского экономического сообщества. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре городской администрации.



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