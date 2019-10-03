До конца года их поставят на семи переездах в крае
До конца 2019 года на семи железнодорожных переездах Забайкальского края планируют установить светодиодное оборудование для проецирования на проезжую часть красных световых линий, которые будут визуально преграждать дорогу через железнодорожные пути при приближении поезда. Такой способ дополнительного информирования водителей о запрете движения будет применяться в тёмное время суток.
Проекционными устройствами на Забайкальской железной дороге оснастят семь переездов в Забайкалье (на станциях Новопавловка, Гыршелун, Домна, Мирная, Зилово, Могоча, Амазар) и три переезда в Амурской области (на станциях Мухинская, Ледяная и Возжаевка).
С начала года на железнодорожных переездах ЗабЖД по вине водителей произошло 6 ДТП, в результате которых 6 человек травмированы, в том числе 3 человека – смертельно. Дежурными работниками зафиксировано более 130 случаев нарушения правил движения на железнодорожных переездах, из которых самыми массовыми являются проезд на запрещающий сигнал светофора.
В целях профилактики ДТП и снижения аварийности Забайкальская железная дорога в 2019 году разместила на переездах 46 комплексов фото- и видеофиксации, что позволило оперативно информировать ГИБДД о случаях нарушения водителями правил дорожного движения при следовании через железнодорожные пути. Об этом сообщает пресс-служба ЗабЖД.
В Забайкалье на железнодорожных переездах установят световые стоп-линии
Общество, Фото:
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