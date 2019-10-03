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В Чите состоится краевое первенство по киокусинкай

В Чите состоится краевое первенство по киокусинкай
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования в зрелищном единоборстве пройдут в ноябре

3 ноября в 10:00 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Энергетик» города Читы пройдёт первенство Забайкальского края по киокусинкай.

Киокусинкай – один из стилей боевого искусства карате. Считается одной из наиболее зрелищных и трудных разновидностей единоборств. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
каратэ спорт первенство Забайкальский край Чита
 
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