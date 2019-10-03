В Иркутске началась работа международного салона образования

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Сегодня открылись дискуссионные площадки, прошли семинары и круглые столы



II Байкальский международный салон образования (БМСО) начал свою работу 3 октября в Иркутске. Масштабное мероприятие с участием региональных и международных экспертов образования продлится три дня. Основная часть мероприятий пройдёт в выставочных залах «Сибэкспоцентра».



С приветственным словом выступили первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев, заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова, министр образования области Валентина Перегудова.



- Это крупномасштабное мероприятие с участием региональных и зарубежных партнёров: экспертов из Индии, США, Германии, Франции, Монголии, Китая. Традиционно салон посетили представители системы образования сибирских регионов. Одно из значимых событий этого года - подписание договора о сотрудничестве между министерством образования Иркутской области и регионом Гренобль (Франция), – отметил Владимир Дорофеев.



Представители системы образования регионов покажут на салоне свой передовой опыт. В БМСО участвуют Москва и Санкт-Петербург, Башкортостан, Бурятия, Удмуртия, Красноярский, Пермский, Приморский, Алтайский края, Новосибирская, Кемеровская, Ростовская, Челябинская, Калужская, Свердловская, Томская, Оренбургская, Курганская, Тамбовская, Воронежская, Омская области и Республика Крым.



Обширная программа БМСО сформирована из шести кластеров: «Высшее образование», «Общее образование и оценка качества», «Дошкольное образование», «Среднее образование» и «Профориентация» и кластер «Дополнительное образование, одарённые дети».



В рамках салона пройдут различные дискуссионные площадки, стратегические сессии, семинары и круглые столы. Состоится детальный разговор о сущности, содержании и перспективах национального проекта «Образование» в Иркутской области и других регионах страны. 4 октября состоится подписание договора о сотрудничестве между министерством образования Иркутской области и французским регионом Гренобль. А у жителей Иркутской области будет возможность встретиться с представителями региональной власти, всеми министрами Иркутской области, курирующими социальный блок, и задать им вопросы на круглом столе «Разговор с властью». Третий день – традиционно родительско-детский, на нём будут представлены лучшие практики и инновации в работе с детьми. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

