В лесах Бурятии начались профилактические отжиги

Лесники будут сжигать хворост, сухую подстилку и другие горючие материалы



Лесхозы Бурятии начали проводить уборку лесов от захламлённостей. Проходят профилактические контролируемые противопожарные выжигания хвороста, подстилки, сухой травы и других горючих материалов. Кроме этого, производить очистку мест рубок путём сжигания порубочных остатков. На сегодняшний день выжигания проводятся в Хоринском районе Бурятии.



Всего до установления снежного покрова запланировано проведение профилактических выжиганий в Баргузинском, Бичурском, Селенгинском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Тарбагатайском, Иволгинском, Кабанском, Кижингинском, Прибайкальском, Курумканском, Муйском, Окинском и Северо-Байкальском районах Бурятии.



Профилактические выжигания проводятся ежегодно в целях предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров, сообщают в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



В связи с этим, жители Бурятии в ближайшее время могут наблюдать задымления, не связанные с лесными пожарами.

