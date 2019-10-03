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В Чите отпраздновали юбилей суворовского училища

В Чите отпраздновали юбилей суворовского училища
Общество,  Фото:пресс-служба губернатора Забайкальского края
Первокурсники-суворовцы приняли клятву на центральной площади Читы

3 октября на площади имени Ленина города Читы первокурсники Читинского суворовского военного училища МВД России торжественно приняли обещание настойчиво овладевать знаниями во имя служения закону и народу. Мероприятие прошло в рамках празднования 10-летия суворовского училища.

Праздник начался с поздравлений в адрес училища. Суворовцев поприветствовал от имени губернатора края исполняющий обязанности председателя правительства Забайкалья Марат Мирхайдаров. Также выразили слова признательности педагогам и пожелания учащимся начальник УМВД России по Забайкальскому краю Александр Щеглов, глава городского округа «Город Чита» Евгений Ярилов, и. о. руководителя администрации города Читы Александр Сапожников.

После торжественного обещания суворовца I курса, которое произнесли курсанты на мероприятии, мероприятие продолжилось показательными выступлениями курсантов, а также песней «Мы служим великой России». Празднование юбилея Читинского суворовского училища завершилось концертом в зале дворца культуры железнодорожников.

Отметим, что в Забайкальском крае планируется увеличение учебных заведений для подготовки молодёжи к военной службе. Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов на встрече с президентом Владимиром Путиным поднял вопрос о создании в регионе среднего специального учебного заведения для молодых людей, которые хотят связать свою жизнь с военными специальностями. Создание в регионе учебных заведений с армейским уклоном позволит эффективно решать задачи по доступности образования, снижению подростковой преступности и будущей специализации молодых людей.

Кроме того, в 10 школах региона реализуется профильное кадетское образование, в том числе и казачье. В 14 школах Забайкальского края дети учатся по дополнительным общеразвивающим программам, в которых используются культурно-исторические традиции казачества. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
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