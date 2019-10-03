Стартовал приём заявок на самый массовый детский фестиваль Забайкалья

В Чите пройдёт фестиваль детского творчества «Гуранёнок»



В Забайкальском крае начался приём заявок на XI международный фестиваль детского творчества «Гуранёнок». Фестиваль пройдёт в Чите с 30 октября по 3 ноября в театре национальных культур «Забайкальские узоры».



Творческий марафон соберёт под своей эгидой талантливых ребят от 6 до 17 лет из разных регионов России и зарубежья. Конкурсная часть фестиваля будет включать в себя состязание по номинациям: вокал, инструментальное исполнительство, вокальный ансамбль, хореография, оригинальный жанр, театральное творчество, изобразительное творчество и журналистика.



Заявки на самый массовый и популярный детский фестиваль Забайкалья принимаются до 20 октября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

