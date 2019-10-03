 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Октября

02 Октября

Популярное

Стартовал приём заявок на самый массовый детский фестиваль Забайкалья

Стартовал приём заявок на самый массовый детский фестиваль Забайкалья
Общество,  Фото:pixabay.com
В Чите пройдёт фестиваль детского творчества «Гуранёнок»

В Забайкальском крае начался приём заявок на XI международный фестиваль детского творчества «Гуранёнок». Фестиваль пройдёт в Чите с 30 октября по 3 ноября в театре национальных культур «Забайкальские узоры».

Творческий марафон соберёт под своей эгидой талантливых ребят от 6 до 17 лет из разных регионов России и зарубежья. Конкурсная часть фестиваля будет включать в себя состязание по номинациям: вокал, инструментальное исполнительство, вокальный ансамбль, хореография, оригинальный жанр, театральное творчество, изобразительное творчество и журналистика.

Заявки на самый массовый и популярный детский фестиваль Забайкалья принимаются до 20 октября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Чита Забайкальский край фестиваль дети Музыкальный фестиваль
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бичурском районе Бурятии прошёл фестиваль пожилых людей
В Бичурском районе Бурятии прошёл фестиваль пожилых людей
Общество, 03.10.2019
Победителями стали команды «Смешарики» и «Надежда»
В Чите отпраздновали юбилей суворовского училища
В Чите отпраздновали юбилей суворовского училища
Общество, 03.10.2019
Первокурсники-суворовцы приняли клятву на центральной площади Читы
Иркутск стал площадкой архитектурных идей
Иркутск стал площадкой архитектурных идей
Общество, 03.10.2019
Стартовал всероссийский архитектурный хакатон «АрхиПазл»
Стартовал приём заявок на самый массовый детский фестиваль Забайкалья
Стартовал приём заявок на самый массовый детский фестиваль Забайкалья
Общество, 03.10.2019
В Чите пройдёт фестиваль детского творчества «Гуранёнок»
В Иркутске началась работа международного салона образования
В Иркутске началась работа международного салона образования
Общество, 03.10.2019
Сегодня открылись дискуссионные площадки, прошли семинары и круглые столы
В Забайкалье на железнодорожных переездах установят световые стоп-линии
В Забайкалье на железнодорожных переездах установят световые стоп-линии
Общество, 03.10.2019
До конца года их поставят на семи переездах в крае
В Иркутске пройдёт всероссийский турнир по греко-римской борьбе
В Иркутске пройдёт всероссийский турнир по греко-римской борьбе
Общество, 03.10.2019
Бороться за медали приедут более 100 спортсменов
В Улан-Удэ откроется сезон джаза
В Улан-Удэ откроется сезон джаза
Общество, 03.10.2019
В столице Бурятии в пятый раз пройдёт музыкальный фестиваль «Осень. Jazz. Вино»

В Чите состоится краевое первенство по киокусинкай
В Чите состоится краевое первенство по киокусинкай
Общество, 03.10.2019
Соревнования в зрелищном единоборстве пройдут в ноябре
Иностранцы охотно посещают музей-усадьбу Исая Калашникова в Бурятии
Иностранцы охотно посещают музей-усадьбу Исая Калашникова в Бурятии
Общество, 03.10.2019
Здесь не только можно узнать о жизни автора романа «Жестокий век», но и об истории семейских  
В Бурятии врача поздравили с 92-летием
В Бурятии врача поздравили с 92-летием
Общество, 03.10.2019
Именинница прошла путь от медицинской сестры до главного терапевта республики
Бурятия готовится ко всероссийской переписи населения
Бурятия готовится ко всероссийской переписи населения
Общество, 03.10.2019
Первые результаты будущей переписи населения станут известны уже в декабре 2020 года
Бурятский блогер добивается строительства стадиона в Поселье
Бурятский блогер добивается строительства стадиона в Поселье
Общество, 03.10.2019
В Поселье может появиться стадион с беговой дорожкой и футбольным полем
У арестованного за распыление газа в росгвардейца улан-удэнца нет жалоб
У арестованного за распыление газа в росгвардейца улан-удэнца нет жалоб
Общество, 03.10.2019
Дмитрий Хараев сказал, что у него «дружественные» отношения с сокамерниками

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^