В Чите пройдёт фестиваль детского творчества «Гуранёнок»
В Забайкальском крае начался приём заявок на XI международный фестиваль детского творчества «Гуранёнок». Фестиваль пройдёт в Чите с 30 октября по 3 ноября в театре национальных культур «Забайкальские узоры».
Творческий марафон соберёт под своей эгидой талантливых ребят от 6 до 17 лет из разных регионов России и зарубежья. Конкурсная часть фестиваля будет включать в себя состязание по номинациям: вокал, инструментальное исполнительство, вокальный ансамбль, хореография, оригинальный жанр, театральное творчество, изобразительное творчество и журналистика.
Заявки на самый массовый и популярный детский фестиваль Забайкалья принимаются до 20 октября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Стартовал приём заявок на самый массовый детский фестиваль Забайкалья
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Победителями стали команды «Смешарики» и «Надежда»
Первокурсники-суворовцы приняли клятву на центральной площади Читы
Стартовал всероссийский архитектурный хакатон «АрхиПазл»
В Чите пройдёт фестиваль детского творчества «Гуранёнок»
Сегодня открылись дискуссионные площадки, прошли семинары и круглые столы
До конца года их поставят на семи переездах в крае
Бороться за медали приедут более 100 спортсменов
В столице Бурятии в пятый раз пройдёт музыкальный фестиваль «Осень. Jazz. Вино»
Соревнования в зрелищном единоборстве пройдут в ноябре
Здесь не только можно узнать о жизни автора романа «Жестокий век», но и об истории семейских
Именинница прошла путь от медицинской сестры до главного терапевта республики
Первые результаты будущей переписи населения станут известны уже в декабре 2020 года
В Поселье может появиться стадион с беговой дорожкой и футбольным полем
А также 70 принтеров, 70 планшетов
Дмитрий Хараев сказал, что у него «дружественные» отношения с сокамерниками