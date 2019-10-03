Бурятские танкисты отработали новый приём «подкрадывающаяся атака»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На полигоне Дивизионный танкисты работали с подразделением РЭБ и мотострелками



В Бурятии военнослужащие танкового соединения в ходе интенсивной подготовки отработали порядок огневого поражения условного противника, используя новый тактический приём «Подкрадывающаяся атака». Этот приём основан на опыте современных вооружённых конфликтов.



В ходе тренировки с боевой стрельбой на полигоне Дивизионный танкисты организовали взаимодействие с подразделением РЭБ и мотострелками.



По замыслу новой тактики экипажи танковых и мотострелковых подразделений совершили марш в заданный район, мотострелки высадились вблизи условного населенного пункта и организовали скрытное продвижение в городских условиях.



Во главе группы действовал разведывательный взвод, который проверял местность на наличие засад, растяжек, мин-ловушек и докладывал тактическую обстановку в реальном времени по средствам радиосвязи.



В свою очередь, специалисты РЭБ применили новый комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2». Они сканировали заданный диапазон радиочастот и определяли пеленг источников радиоэлектронного излучения, затем передавали координаты на подвижные пункты управления.



Танки продвигались по проверенным безопасным маршрутам в тылу мотострелковых групп и оказывали огневую поддержку при внезапном нападении групп условного противника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



