На полигоне Дивизионный танкисты работали с подразделением РЭБ и мотострелками
В Бурятии военнослужащие танкового соединения в ходе интенсивной подготовки отработали порядок огневого поражения условного противника, используя новый тактический приём «Подкрадывающаяся атака». Этот приём основан на опыте современных вооружённых конфликтов.
В ходе тренировки с боевой стрельбой на полигоне Дивизионный танкисты организовали взаимодействие с подразделением РЭБ и мотострелками.
По замыслу новой тактики экипажи танковых и мотострелковых подразделений совершили марш в заданный район, мотострелки высадились вблизи условного населенного пункта и организовали скрытное продвижение в городских условиях.
Во главе группы действовал разведывательный взвод, который проверял местность на наличие засад, растяжек, мин-ловушек и докладывал тактическую обстановку в реальном времени по средствам радиосвязи.
В свою очередь, специалисты РЭБ применили новый комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2». Они сканировали заданный диапазон радиочастот и определяли пеленг источников радиоэлектронного излучения, затем передавали координаты на подвижные пункты управления.
Танки продвигались по проверенным безопасным маршрутам в тылу мотострелковых групп и оказывали огневую поддержку при внезапном нападении групп условного противника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Бурятские танкисты отработали новый приём «подкрадывающаяся атака»
Общество, Фото:
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