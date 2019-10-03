Именинница прошла путь от медицинской сестры до главного терапевта республики
Врач из Бурятии Галина Ефремовна Мункоева отмечает свой 92 день рождения. Дата не юбилейная, но каждый прожитый год после 90 – это уже значительное событие, ведь далеко не всем суждено дожить до столь почтенного возраста.
Галина Ефремовна – заслуженный врач Бурятской АССР, кавалер ордена Трудового Красного Знамени. В медицине она прошла большой и сложный путь от медицинской сестры до главного терапевта республики. Неутомимая деятельность и исключительные личные качества снискали ей всеобщее уважение и признание. Она стала примером для нескольких поколений терапевтов республики, образцом самоотверженного служения профессии.
Правительство Республики Бурятия и медицинская общественность республики желают имениннице крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и уюта в доме. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В Бурятии врача поздравили с 92-летием
Общество, Фото:
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