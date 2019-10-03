В Бурятии врача поздравили с 92-летием

Общество, Фото: пресс-служба министерства здравоохранения РБ

Именинница прошла путь от медицинской сестры до главного терапевта республики



Врач из Бурятии Галина Ефремовна Мункоева отмечает свой 92 день рождения. Дата не юбилейная, но каждый прожитый год после 90 – это уже значительное событие, ведь далеко не всем суждено дожить до столь почтенного возраста.



Галина Ефремовна – заслуженный врач Бурятской АССР, кавалер ордена Трудового Красного Знамени. В медицине она прошла большой и сложный путь от медицинской сестры до главного терапевта республики. Неутомимая деятельность и исключительные личные качества снискали ей всеобщее уважение и признание. Она стала примером для нескольких поколений терапевтов республики, образцом самоотверженного служения профессии.



Правительство Республики Бурятия и медицинская общественность республики желают имениннице крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и уюта в доме. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

