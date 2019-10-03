Минвостокразвития раскрыло подробности «дальневосточной ипотеки» под 2%

Ипотекой под 2% смогут воспользоваться молодые семьи и получатели земли по программе «Дальневосточный гектар»



Она будет предоставляться во всех регионах Дальневосточного федерального округа, без исключений, то есть и в Бурятии тоже.



Срок выплат по ипотеке составит до 20 лет при размере кредитования до 6 миллионов, включительно. Выдавать ипотечные кредиты по льготной ставке будут на протяжении 5 лет.



Заёмщики смогут приобрести квартиры на первичном рынке или самостоятельно построить на полученные средства дом. Участники программы «Дальневосточный гектар» смогут направить полученные средства только на строительство дома.



Молодые семьи – это семьи, в которых супруги имеют гражданство Российской Федерации, состоят в зарегистрированном браке не менее года, и муж и жена должны быть не старше 35 лет (включительно). Важным условием предоставления ипотеки станет регистрация хотя бы одного из супругов по месту жительства на территории региона ДФО. Неполные семьи, в которых один родитель до 35 лет и ребёнок до 18 лет, также смогут воспользоваться льготным кредитным продуктом.



Пока единственным ограничением для получения кредита для участников программы «Дальневосточный гектар» предусматривается вид разрешённого использования. Земля по программе должны быть получена для целей строительства дома. То есть получатель земельного участка должен выбрать вид разрешённого использования «Для индивидуального жилищного строительства» и (или) «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» и направить уведомление в уполномоченный орган, который должен согласовать уведомление, подписать его и направить в Росреестр для внесения соответствующих сведений в реестр.



- Агентство прорабатывало вопрос о предоставлении подобной меры поддержки еще на стадии формирования проекта Национальной программы развития Дальнего Востока. Около половины получателей земли по программе «Дальневосточный гектар» собираются строить жилье. По нашим экспертным оценкам, более 5600 человек воспользуются ипотекой для строительства дома на гектаре. Я считаю, что введение льготной ипотеки для получателей «гектара» - это проявление поддержки со стороны государства в реализации долгосрочной программы «Дальневосточный гектар», - пояснил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.



Для того, чтобы получить льготный кредит необходимо обратиться в один из банков-участников программы. Их список находится на стадии формирования и будет опубликован после принятия соответствующего постановления правительства России, утверждающего правила предоставления субсидии.



- Механизм предоставления субсидии предполагает компенсацию государством разницы в процентной ставке частным банкам через определенную Правительством организацию. Это один из важных механизмов господдержки, позволяющий повысить доступность жилищного финансирования, направленный на улучшение качества жизни в макрорегионе, мотивирующий молодых людей жить, создавать семьи, всесторонне развиваться на дальневосточной земле, - рассказал генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.



