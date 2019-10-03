Праздник Хамбо Ламы Этигэлова прошёл в Иволгинском дацане

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ежегодный праздник веры, бурятской культуры и спорта собрал сотни верующих, деятелей культуры и спортсменов



В Иволгинском дацане 2 октября состоялся праздник Хамбо Ламы Этигэлова. В этом году исполнилось 255 лет Институту Пандито Хамбо Лам, 167 лет с рождения и 17 лет с возвращения Пандито Хамбо Ламы Этигэлова.



Праздник начался утром с торжественного хурала, ламы читали сутру о Пустотности, поднесли мандалу Пандито Хамбо Ламе Этигэлову и произнесли ему особое восхваление. Во время молебна традиционно проходило поклонение верующих, несколько сотен которых специально приехали в Иволгинский дацан именно в этот день.



После прошёл концерт с участием Нонны и Зоргито Тогочиевых, Бадма-Ханды Аюшеевой, Лудуба Очирова, солиста Бурятского государственного театра оперы и балета Чингиса Иванова, ансамбля бурятских народных инструментов Колледжа искусств им. П.И. Чайковского и других.



Затем на стадионе и ипподроме Иволгинского дацана в 16-й раз состоялись соревнования по бурятской национальной борьбе, конным скачкам и стрельбе из национального лука.



Тело Пандито Хамбо Лама Этигэлова, которое оказалось нетленным, подняли в 2002 году, через 75 лет после его захоронения.



День поклонения Пандито Хамбо Ламе Этигэлову отмечают один раз в год. Буддийская Традиционная Сангха России проводит молебны и спортивные праздники. В первый день - на месте первой резиденции Пандито Хамбо Лам - восстановленного в этом году Хилгантуйского дацана.



Во второй день – на родине Пандито Хамбо Ламы Этигэлова у села Оронгой, в местности Улзын-Добо. И в третий день – в Иволгинском дацане, центре буддизма России, где сейчас находится Пандито Хамбо Лама Этигэлов.



