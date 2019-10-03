Со страницы отца главы Бурятии исчезли все фотографии

Аккаунт Самбу Цыденова накануне вызвал всплеск интереса у пользователей
Накануне общественность узнала о том, что в Facebook есть страница Самбу Цыденова, предположительно, отца главы Бурятии Алексея Самбуевича Цыденова. Аккаунт был создан ещё несколько месяцев назад, но всплеск интереса возник только вчера, когда о нём стало известно.
Как итог – сегодня с профиля уже удалены все посты, в том числе обе опубликованные ранее фотографии. Вместо настоящей фотографии на аватарке появился цветок.
Исчезла и всякая информация о Самбу Цыденове. Сейчас можно увидеть только количество его друзей (36). В числе друзей Алексей Цыденов, а также бывший первый помощник главы и руководитель группы советников Валерий Галицкий.
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Аккаунт Самбу Цыденова накануне вызвал всплеск интереса у пользователей
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