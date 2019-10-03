Дзюдоисты Бурятии прилетели на Камчатку

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Иркутский монастырь в десятке самых посещаемых святынь России Общество, Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выяснил, какие православные монастыри России самые популярные для паломнических поездок