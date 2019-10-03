Там проходит первенство округа
Сборная команда Бурятии по дзюдо до 18 лет прилетела на Камчатку. Спортсмены примут участие для участия в первенстве Дальневосточного федерального округа.
Фотографию опубликовала сегодня утром федерация дзюдо Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной взрослая команда Бурятии заняла первое место на чемпионате Дальневосточного федерального округа в Хабаровске.
Дзюдоисты Бурятии прилетели на Камчатку
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