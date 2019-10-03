 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Октября

02 Октября

Популярное

Иркутский монастырь в десятке самых посещаемых святынь России

Иркутский монастырь в десятке самых посещаемых святынь России
Общество, 
Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выяснил, какие православные монастыри России самые популярные для паломнических поездок

Туристы-паломники назвали Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области (24,49%), Валаамский монастырь в Республике Карелия (18,37%) и Троице-Сергиеву Лавру в Сергиевом Посаде (12,24%) самыми интересными православными Святынями, куда хочется возвращаться снова и снова.

В число самых посещаемых монастырей России также вошли Успенский пещерный мужской монастырь в Бахчисарае и Псково-Печерский монастырь в Псковской области (по 10,2%), Белогорский монастырь под Кунгуром в Пермском крае, Новодевичий монастырь в Москве и Александро-Невская Лавра в Санкт-Петербурге, набравшие по 6,12% голосов.

Меньше всего голосов в опросе про самые популярные православные монастыри для паломников набрали Князе-Владимирский монастырь в Иркутске (4,08%) и Пустынь Феодосия Кавказского в Новороссийске (2,04%), уточняет Tvil.ru.

Десять самых популярных монастырей для паломнических поездок по стране:

1. Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области, 24,49%,
2. Валаамский монастырь в Республике Карелия, 18,37%,
3. Троице-Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде, 12,24%,
4-5. Успенский пещерный мужской монастырь в Бахчисарае и Псково-Печерский монастырь в Псковской области, 10,2%,
6-7-8. Белогорский монастырь под Кунгуром в Пермском крае, Новодевичий монастырь в Москве и Александро-Невская Лавра в Санкт-Петербурге, 6,12%,
9. Князе-Владимирский монастырь в Иркутске, 4,08%,
10. Пустынь Феодосия Кавказского в Новороссийске, 2,04%.
туризм православие
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Минвостокразвития раскрыло подробности «дальневосточной ипотеки» под 2%
Минвостокразвития раскрыло подробности «дальневосточной ипотеки» под 2%
Общество, 03.10.2019
Ипотекой под 2% смогут воспользоваться молодые семьи и получатели земли по программе «Дальневосточный гектар»
Праздник Хамбо Ламы Этигэлова прошёл в Иволгинском дацане
Праздник Хамбо Ламы Этигэлова прошёл в Иволгинском дацане
Общество, 03.10.2019
Ежегодный праздник веры, бурятской культуры и спорта собрал сотни верующих, деятелей культуры и спортсменов
Со страницы отца главы Бурятии исчезли все фотографии
Со страницы отца главы Бурятии исчезли все фотографии
Общество, 03.10.2019
Аккаунт Самбу Цыденова накануне вызвал всплеск интереса у пользователей
Дзюдоисты Бурятии прилетели на Камчатку
Дзюдоисты Бурятии прилетели на Камчатку
Общество, 03.10.2019
Там проходит первенство округа
Иркутский монастырь в десятке самых посещаемых святынь России
Иркутский монастырь в десятке самых посещаемых святынь России
Общество, 03.10.2019
Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выяснил, какие православные монастыри России самые популярные для паломнических поездок
На форуме «Спектр-2019» обсудили основные вопросы инфокоммуникационной отрасли
На форуме «Спектр-2019» обсудили основные вопросы инфокоммуникационной отрасли
Общество, 03.10.2019
24-25 сентября 2019 года в Сочи (Роза Хутор) состоялся XIX международный форум «Регулирование в сфере инфокоммуникационных технологий. СПЕКТР-2019»
В зоопарк Иркутска привезли патагонского зайца
В зоопарк Иркутска привезли патагонского зайца
Общество, 03.10.2019
Заяц находится в зоопарке временно
В Улан-Удэ взрывотехники ежедневно проверяют ФСК
В Улан-Удэ взрывотехники ежедневно проверяют ФСК
Общество, 03.10.2019
В Улан-Удэ 2 октября стартовал XI чемпионат мира по боксу среди женщин, в котором принимают участие представители 57 стран
Иркутская школа отметила 120-летие
Иркутская школа отметила 120-летие
Общество, 03.10.2019
Иркутская средняя общеобразовательная школа №10 отметила 120-летие со дня образования
В Улан-Удэ на «зебре», где погибла девушка, поставили светофор
В Улан-Удэ на «зебре», где погибла девушка, поставили светофор
Общество, 03.10.2019
Для пешеходов обезопасили участок дороги на улице Ключевская
Тренер сборной России о чемпионате мира в Улан-Удэ: «Думаю, не подкачаем!»
Тренер сборной России о чемпионате мира в Улан-Удэ: «Думаю, не подкачаем!»
Общество, 03.10.2019
Тренер женской сборной России по боксу назвал главных соперников на чемпионате мира, стартовавшем в Улан-Удэ
В Бурятии чествовали супругов – «серебряных» юбиляров
В Бурятии чествовали супругов – «серебряных» юбиляров
Общество, 03.10.2019
11 сентября в Курумканском секторе ЗАГС состоялось чествование серебряных юбиляров совместной жизни
Россиянки вступают в борьбу на чемпионате мира в Улан-Удэ
Россиянки вступают в борьбу на чемпионате мира в Улан-Удэ
Общество, 03.10.2019
В Улан-Удэ прошла жеребьёвка женского чемпионата мира по боксу

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^