Иркутский монастырь в десятке самых посещаемых святынь России

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выяснил, какие православные монастыри России самые популярные для паломнических поездок



Туристы-паломники назвали Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области (24,49%), Валаамский монастырь в Республике Карелия (18,37%) и Троице-Сергиеву Лавру в Сергиевом Посаде (12,24%) самыми интересными православными Святынями, куда хочется возвращаться снова и снова.



В число самых посещаемых монастырей России также вошли Успенский пещерный мужской монастырь в Бахчисарае и Псково-Печерский монастырь в Псковской области (по 10,2%), Белогорский монастырь под Кунгуром в Пермском крае, Новодевичий монастырь в Москве и Александро-Невская Лавра в Санкт-Петербурге, набравшие по 6,12% голосов.



Меньше всего голосов в опросе про самые популярные православные монастыри для паломников набрали Князе-Владимирский монастырь в Иркутске (4,08%) и Пустынь Феодосия Кавказского в Новороссийске (2,04%), уточняет Tvil.ru.



Десять самых популярных монастырей для паломнических поездок по стране:



1. Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области, 24,49%,

2. Валаамский монастырь в Республике Карелия, 18,37%,

3. Троице-Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде, 12,24%,

4-5. Успенский пещерный мужской монастырь в Бахчисарае и Псково-Печерский монастырь в Псковской области, 10,2%,

6-7-8. Белогорский монастырь под Кунгуром в Пермском крае, Новодевичий монастырь в Москве и Александро-Невская Лавра в Санкт-Петербурге, 6,12%,

9. Князе-Владимирский монастырь в Иркутске, 4,08%,

10. Пустынь Феодосия Кавказского в Новороссийске, 2,04%.

