В Иркутске пройдёт всероссийский турнир по греко-римской борьбе

Бороться за медали приедут более 100 спортсменов



XIV всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона К. Г. Вырупаева пройдёт с 5 по 6 октября во дворце спорта «Труд» в Иркутске. Участие в соревнованиях примут более 100 спортсменов из различных регионов страны.



5 октября с 11:00 состоятся предварительные поединки. Торжественное открытие соревнований начнётся в 16:00.



Во второй день, 6 октября, с 10:00 будут проведены финальные поединки. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.



Справка



Уроженец Иркутска Константин Григорьевич Вырупаев – советский борец классического стиля, олимпийский чемпион. Родился в 1930 году. Начал заниматься борьбой в 1947 году. С 1950 года Вырупаев неоднократно с успехом выступает в зональных соревнованиях, а также дебютирует в финале первенства РСФСР. После получения третьего места на первенстве СССР 1954 года был включён в состав сборной страны, затем и в олимпийскую команду. На Летних Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне боролся в весовой категории до 57 кг, став олимпийским чемпионом. На Олимпийских играх 1960 года в Риме в весовой категории до 62 кг занял третье место. Серебряный призёр чемпионатов СССР 1955-1957 годов, серебряный призёр чемпионата мира 1962 года.



После окончания спортивной карьеры, стал тренером, возглавлял Иркутскую областную школу высшего спортивного мастерства. Учеником К. Г. Вырупаева являлся чемпион Европы, двукратный чемпион СССР Александр Шестаков. Умер 31 октября 2012 года в Иркутске.

