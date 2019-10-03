В Бурятии создают питомники на пришкольных участках

Питомники – экспериментальные



Учащиеся школ Тункинского района по инициативе национального парка «Тункинский» и Центра защиты леса республики создают небольшие экспериментальные питомники на пришкольных участках, чтобы вырастить там сеянцы деревьев.



- В апреле в нацпарке стартовала акция «Стражи леса», задачей которой является развитие природоохранной деятельности в общеобразовательных учреждениях. Участники акции с большим удовольствием поддержали идею создания питомника. Стоит отметить, что первые семена сосны обыкновенной были посажены школьниками Кыренской, Зун-Муринской, Горхонской школы в апреле, мае этого года, - сообщили в Тункинском национальном парке.



24 сентября отдел науки и экопросвещения вместе с учащимися Зун-Муринской школы провели осмотр посаженных в апреле семян на приусадебном участке. По итогам осмотра всхожесть семян составила 30%.

