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В Бурятии создают питомники на пришкольных участках

В Бурятии создают питомники на пришкольных участках
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Питомники – экспериментальные

Учащиеся школ Тункинского района по инициативе национального парка «Тункинский» и Центра защиты леса республики создают небольшие экспериментальные питомники на пришкольных участках, чтобы вырастить там сеянцы деревьев.

- В апреле в нацпарке стартовала акция «Стражи леса», задачей которой является развитие природоохранной деятельности в общеобразовательных учреждениях. Участники акции с большим удовольствием поддержали идею создания питомника. Стоит отметить, что первые семена сосны обыкновенной были посажены школьниками Кыренской, Зун-Муринской, Горхонской школы в апреле, мае этого года, - сообщили в Тункинском национальном парке.

24 сентября отдел науки и экопросвещения вместе с учащимися Зун-Муринской школы провели осмотр посаженных в апреле семян на приусадебном участке. По итогам осмотра всхожесть семян составила 30%.
школы саженцы деревьев
 
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