Иркутская средняя общеобразовательная школа №10 отметила 120-летие со дня образования
Школа №10 является одним из старейших учреждений Иркутска, сообщает пресс-служба администрации города. Школа носит имя Павла Андреевича Пономарёва, купца, промышленника, чаеторговца и крупного мецената. Всё свое состояние Пономарёв завещал на развитие народного образования в Иркутске.
Сегодня здесь обучается 1190 детей, из них 40 – в классах для детей с ограниченными возможностями здоровья. С 2007 года работает кадетский класс. Сегодня кадетское направление носит имя Олега Витязева – ученика школы №10, который ценой собственной жизни спас тонущую девочку. Олег награждён Орденом мужества посмертно.
Справка:
Двухэтажное каменное здание с дворовыми постройками для второго училища П.А. Пономарева начали строить в 1897 году. Торжественное открытие и освящение состоялось 1 октября 1899 года, эта дата считается днём рождения школы. К 1903 году в училище обучалось 50 мальчиков и 50 девочек.
1905-1910 годы и во время 1-й мировой войны в здании размещались 14 дивизия и первый народный полк;
1917 год – здание возвращено школе, в которой обучается 258 детей, здесь же открыты учительские курсы;
1939-1952 годы – школа является семилетней смешанной;
1952-1954 годы – мужская семилетняя школа №10;
1955 год – смешанная семилетняя школа №10;
1960 год – восьмилетняя школа №10;
1992 год – открыта новая часть здания, а школа получила статус средней общеобразовательной школы.
Иркутская школа отметила 120-летие
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