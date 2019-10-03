Для пешеходов обезопасили участок дороги на улице Ключевская
В Улан-Удэ на один аварийно-опасный участок дорог стало меньше. Работы по их ликвидации ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В ходе анализа аварийности за 2018 год выявлен аварийно-опасный участок в районе остановки общественного транспорта «10 корпус ВСГУТУ» и домов №37, 39е, 39 к1, 41 по улице Ключевской. В прошлом году на этом участке дороги произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек получили травмы различной степени тяжести.
Первого января 2019 году на пешеходном переходе, который был не оборудован светофором, водитель «Рено Логан» насмерть сбил 29-летнюю девушку. Водитель был пьян. В соцсетях сообщали, что без матери остались двое детей.
Госавтоинспекция предложила включить мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на данном участке в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Улан-Удэнской городской агломерации.
В настоящее время на пешеходном переходе установлен светофор. Также термопластиком нанесена дорожная разметка, обустроены подходы к пешеходному переходу и по трамвайному полотну для маломобильных граждан.
В Улан-Удэ на «зебре», где погибла девушка, поставили светофор
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Питомники – экспериментальные
Заяц находится в зоопарке временно
В Улан-Удэ 2 октября стартовал XI чемпионат мира по боксу среди женщин, в котором принимают участие представители 57 стран
Иркутская средняя общеобразовательная школа №10 отметила 120-летие со дня образования
Для пешеходов обезопасили участок дороги на улице Ключевская
Тренер женской сборной России по боксу назвал главных соперников на чемпионате мира, стартовавшем в Улан-Удэ
Мужчина ездил на отдых в Казахстан
11 сентября в Курумканском секторе ЗАГС состоялось чествование серебряных юбиляров совместной жизни
В Улан-Удэ прошла жеребьёвка женского чемпионата мира по боксу
В Бичуре прошёл фестиваль картофеля
«У нас бежали вперед все, даже те, кто никогда не бегал» - признается пенсионерка
Северобайкальская межрайонная прокуратура встала на защиту сироты
Красочная церемония открытия чемпионата мира по боксу среди женщин шла почти 1,5 часа
Сохраняется холодная погода
Общество, 02.10.2019
Главной площадкой всероссийского дня ходьбы станет Ангарск