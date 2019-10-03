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В Улан-Удэ на «зебре», где погибла девушка, поставили светофор

В Улан-Удэ на «зебре», где погибла девушка, поставили светофор
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Для пешеходов обезопасили участок дороги на улице Ключевская

В Улан-Удэ на один аварийно-опасный участок дорог стало меньше. Работы по их ликвидации ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В ходе анализа аварийности за 2018 год выявлен аварийно-опасный участок в районе остановки общественного транспорта «10 корпус ВСГУТУ» и домов №37, 39е, 39 к1, 41 по улице Ключевской. В прошлом году на этом участке дороги произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

Первого января 2019 году на пешеходном переходе, который был не оборудован светофором, водитель «Рено Логан» насмерть сбил 29-летнюю девушку. Водитель был пьян. В соцсетях сообщали, что без матери остались двое детей.

Госавтоинспекция предложила включить мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на данном участке в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Улан-Удэнской городской агломерации.

В настоящее время на пешеходном переходе установлен светофор. Также термопластиком нанесена дорожная разметка, обустроены подходы к пешеходному переходу и по трамвайному полотну для маломобильных граждан.
ДТП смерть пешеходный переход
 
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