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В Улан-Удэ откроется сезон джаза

В Улан-Удэ откроется сезон джаза
Общество,  Фото:pixabay.com
В столице Бурятии в пятый раз пройдёт музыкальный фестиваль «Осень. Jazz. Вино»

С 30 октября по 21 ноября в Улан-Удэ пройдёт музыкальный фестиваль «Осень. Jazz. Вино». Площадками для джазового марафона впервые выбраны рестораны города: «Чаплин» и «Юрта у реки».

«Осень. Jazz. Вино» состоится уже пятый раз и рекомендован не только поклонникам музыки, но и неискушённым слушателям. На фестиваль приедут участники из США, Швейцарии, Франции и России.

Предварит фестивальную программу концерт Екатерины Карпачевой и студенток колледжа искусств имени П. И. Чайковского (6+). Он пройдёт 26 октября на площадке ТРЦ «Форум». Слушателей ждёт концертная программа джазовых стандартов и розыгрыш билетов на фестиваль.

Основная программа фестиваля откроется 30 октября концертом «The Best of Britain» (18+), посвящённым году британской музыки в России. Солист группы «Сезон Dождей» Иван Уланов и группа «Доктор Джаз» исполнят джазовые каверы на музыку из сериала «Шерлок», рок-хиты The Beatles, Led Zeppelin, The Animals, Blur, Radiohead, Depeche Mode, Jamiroqua, Coldplay, Sting, Queen.

«Джаз географического наименования» – под таким названием 7 ноября пройдёт второй концерт фестиваля (18+). В этот вечер со сцены прозвучат джазовые композиции разных стран мира, в исполнении ведущих музыкантов Восточной Сибири: легендарных «Bacchus Jazz Quartet» (г.Иркутск) и Екатерины Карпачёвой (г.Улан-Удэ). Многообразные джазовые стили и темпераменты от Азии и Европы до Кубы и Португалии не оставят никого равнодушными.

Квартет из Швейцарии с экзотическим названием «Woodoism» продолжит программу фестиваля 13 ноября (18+). Для большинства Woodoism – это «колдовство, шаманское камлание, экстатический ритуал». Для тех, кто менее склонен к банальностям, Woodoism – это «… настоящий кайф от первого до последнего звука; самая настоящая развлекательная музыка, склеенная из чрезвычайно умных, забавных и разнообразных композиций».

На следующий день, 14 ноября, слушателей на своем концерте будет ждать квартет Батиста-Эрбина и специальный гость Анастасия Лютова. Музыканты представят слушателям очень живую и зажигательную концертную программу «Джазовые диалоги: Франция-Бразилия-Россия» (18+).

Фестивальную программу завершит концерт американского джазового вокалиста Аарона Лерой Майерса и Трио Сергея Васильева (18+). Этот креативный американо-российский квартет подарит новую жизнь известнейшим мировым хитам, переосмысленным в стилях госпел, фанк, фьюжн, свинг и соул. Концерт пройдёт 21 ноября.

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