Россиянки вступают в борьбу на чемпионате мира в Улан-Удэ

В Улан-Удэ прошла жеребьёвка женского чемпионата мира по боксу
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 2 октября в Улан-Удэ состоялась церемония открытия чемпионата мира по боксу среди женщин.
В среду также прошла жеребьёвка чемпионата мира. На турнире будут разыграны десять комплектов наград, россиянки представлены во всех категориях. Среди 10 спортсменок России три из Бурятии – это Людмила Воронцова, Кристина Ткачёва и Наталья Шадрина (капитан национальной сборной).
Сегодня, в четверг, начнутся сами соревнования. Сегодня на ринг выйдет россиянка Лилия Аетбаева (до 51 кг). Она в 1/16 финала встретится с Буаламой Роумайсой из Алжира.
Екатерина Пальцева (до 48 кг) 7 октября в 1/8 финала проведёт бой с победителем в паре Энданг Энданг (Индонезия) - Брианна Локуа (США).
Карина Тазабекова (до 54 кг) в 1/8 финала 9 октября встретится с победителем в паре Ферангиза Хошимова (Узбекистан) - Микиа Крепс (США).
Людмила Воронцова (до 57) выйдет на ринг 5 октября против немки Рамоны Граефф на стадии 1/16 финала.
Наталья Шадрина (до 60 кг) 4 октября в 1/32 финала встретится с Имайной Хелифой из Алжира.
Екатерина Дынник (до 64 кг) 7 октября поспорит за выход в четвертьфинал с австрийкой Джессикой Мессиной.
Саадат Далгатова (до 69 кг) 4 октября в 1/16 финала встретится с Эрденетуей Энхбаатарой из Монголии.
Галина Головченко (до 75 кг) 5 октября поспорит за выход в 1/8 финала с Хадией Марди из Марокко.
Земфира Магомедалиева (до 81 кг) 10 октября в четвертьфинале встретится с Эзозахоной Мелиевой из Узбекистана.
Кристина Ткачёва (свыше 81 кг) 10 октября в четвертьфинале выйдет на ринг против американки Даниэллы Перкинс.
Все бои предварительной стадии чемпионата мира будут проходить во время вечерней сессии, которая будет начинаться в 18:00 по местному времени. Об этом сообщает федерация бокса России.
Главный тренер женской сборной России Иван Шидловский подвёл итоги жеребьёвки:
«Сейчас будем подробнее разбирать соперников. Не могу сказать чего-то конкретнее — жеребьёвка как жеребьёвка. На чемпионат мира приехали все сильнейшие бокёеры, но и мы тоже не слабые. Будем боксировать со всеми и будем стремиться только к победам».
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях сборная России провела открытую тренировку в ТРЦ «Форум». Тогда было озвучено, что россиянки будут претендовать на награды высшей пробы.
На днях также был представлен гимн чемпионата мира, написанный в Бурятии.
Россиянки вступают в борьбу на чемпионате мира в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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