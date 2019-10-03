Пенсионеры Бурятии прошли квесты на ловкость и смекалку

«У нас бежали вперед все, даже те, кто никогда не бегал» - признается пенсионерка



27 сентября в Этнографическом музее народов Забайкалья состоялся финал интерактивной игры «Нам года не беда, коль душа молода». В ходе соревнований пенсионеры проходили испытания на ловкость и смекалку, демонстрировали знания по истории родного края.



В квесте приняли участие семь команд по восемь человек и большая группа болельщиков. Игра прошла в преддверии Дня пожилого человека.



- Задания в квесте - очень интересные, про нашу ГРЭС, по истории Бурятии, ребусы, мы пели песню нашей молодости «Взвейтесь кострами синие ночи», когда разгадывали в бинокль ребус. Было очень увлекательно, вспомнилось то, что уже начало забываться. Мне на многие вопросы было легко отвечать, потому что я работаю заведующей библиотекой Гусиноозерского энергетического техникума, стаж работы более 40 лет и всю историю родного края я знаю очень хорошо, - поделилась своими впечатлениями участница квеста Валентина Тазетдинова из команды «Максимум» города Гусиноозёрск.



Другая участница Наталья Былецкая из Улан-Удэ отметила, что игра, где бы она ни проводилась, выполнила очень важную задачу - объединила и сплотила участников квестов.



- Наша команда называлась «Позитив» и наши девчата все этапы квеста прошли на позитиве. На игре мы забыли про свои болезни и проблемы, у нас бежали вперед все, даже те, кто никогда не бегал, - отметила пенсионерка.



- Участие в квестах способствует активному долголетию, поскольку включает не только спортивные задания, но и интеллектуальные. Для того чтобы пожилым людям оставаться как можно дольше активным, быть физически здоровыми, нужно регулярно тренировать мозг, а этому способствую любые игры. Занятые и думающие пенсионеры – счастливые люди, считает психолог Татьяна Сизоненко, работающая с людьми старшего поколения.



Проект «Нам года не беда, коль душа молода» помог участникам познакомиться со сверстниками и найти общие интересы.



- Такие квесты заставляют людей старшего возраста чувствовать себя нужными, молодыми, потому что просыпается соревновательный дух, оживляется общение, - говорит участник к веста, известный в республике скандиход Геннадий Колодин.



Интерактивная игра «Нам года не беда, коль душа молода», организатором которой выступило республиканское отделение Союза пенсионеров России, проводилась на средства гранта Фонда президентских инициатив. Всего с июня 2019 года квесты для пожилых людей прошли в 18 районах республики. На реализацию проекта в Бурятии было выделено 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства республики.





